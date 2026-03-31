Orlegi Sports impulsa el desarrollo juvenil con una nueva alianza estratégica

Orlegi Sports presentó una nueva iniciativa que representa un avance importante en su compromiso con el desarrollo del futbol juvenil. A través de una alianza estratégica con Coppermine, la organización busca fortalecer la formación de jóvenes futbolistas, ampliar el acceso al deporte en Maryland y generar nuevas oportunidades a nivel internacional.

Esta colaboración surge a partir de una visión compartida que apuesta por transformar los caminos de desarrollo para los jugadores, abrir puertas a escenarios globales y consolidar un futuro más sólido para las próximas generaciones,

“Coppermine ha construido una organización ejemplar con programas deportivos y de futbol juvenil que generan un impacto significativo en todo Maryland. Para nosotros es un orgullo trabajar junto a Alex Jacobs y su equipo para apoyar el crecimiento del futbol juvenil, aportando la experiencia de Orlegi Sports en la formación de jugadores, el fortalecimiento de las estructuras de desarrollo y el impacto positivo en la comunidad”, señaló Alejandro Irarragorri, fundador y presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports.

Para las familias, esta alianza representa una oportunidad relevante, ya que permitirá que los jóvenes atletas accedan a procesos de entrenamiento de alto nivel, tengan mayor exposición internacional y crezcan dentro de un entorno que promueve valores, educación y desarrollo integral a largo plazo.

“Nuestra misión siempre ha sido brindar a los jóvenes atletas las mejores herramientas para su crecimiento. Con esta alianza junto a Orlegi Sports podremos llevar ese objetivo aún más lejos, aprovechando una red internacional de talento y recursos profesionales que fortalecerán la evolución de nuestros jugadores tanto dentro como fuera de la cancha”, afirmó Alex Jacobs, fundador y propietario de Coppermine.

Por su parte, Andrew Bulls, director de desarrollo juvenil de Coppermine Soccer Club, destacó que este acuerdo marca una etapa importante para la organización.

“Estamos viviendo un momento muy significativo. En el centro de este proyecto están los jugadores y las familias que forman parte de nuestra comunidad. Con esta alianza buscamos crear mejores rutas de desarrollo, asegurando que cada futbolista cuente con la estructura, el apoyo y las oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial”, concluyó.