Nicolás Larcamón confiesa cómo va la recuperación de Jesús Orozco

Cruz Azul se alista para el duelo del fin de semana frente al Guadalajara, en un compromiso que medirá al primero y segundo de la tabla general de este Clausura 2026. Aprovechando la conferencia y que habló ante los medios de comunicación, el director técnico celeste Nicolás Larcamón, confesó cómo está la situación de Jesús Orozco que se lesionó la Liguilla pasada.

“No, mirá, respecto de la situación de esto, todavía están meses donde los pasos importantes que nos ha venido donde los tiempos podrían ser optimistas de cara a que llegue al desenlace de la liguilla pero bueno, nos va dejando de ser todavía una recuperación larga, una recuperación que nos refiere a semanas todavía muy importantes y bueno, sí, igualmente que la lesión lo alejó un poco de la consideración de la posibilidad de selección”, mencionó Larcamón.

Larcamón piensa en dupla de ataque

Por otro lado, el entrenador cementero mencionó que existe la posibilidad de ver juntos a los dos delanteros de la Máquina, Gabriel “Toro” Fernández que regresa de una suspensión de dos partidos y Nicolás Ibañez, el refuerzo más reciente de los celestes.

“Nico siempre es una buena posibilidad, sabemos que son complementarios, lo dije en la presentación, cuando llegó Nico lo ratifiqué después en el partido con Vancouver, que hasta incluso jugó Christian en ese trien de ataque, así que esa factibilidad está dada y bueno, de acuerdo a cómo se vaya presentando el partido, el desarrollo, valoraremos si es una necesidad futbolística que tenga el equipo”, puntualizó Larcamón.

