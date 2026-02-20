Jugó en Monterrey, brilló en el Brasileirao y hoy su novia le obsequia lo que todos desearíamos en Argentina

Mientras un delantero de Rayados de Monterrey es nuevo refuerzo de un club de Europa, hay un ex futbolista de “La Pandilla” que viene de brillar en el Brasileirao y que ahora llega a un gigante del futbol argentino como Boca Juniors. En ese contexto, su novia le obsequió algo que cualquier persona fanática de este deporte desearía.

Así como hay un jugador que en Argentina lo tenían como descarte y fue refuerzo de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026, pasa lo inverso con Adam Bareiro, quien jugó poco en Monterrey y ahora es refuerzo de Boca. Su esposa le hizo un increíble regalo temático. Es que Tamara Rojas decoró la casa del delantero con globos de color azul y oro.

La polémica de Adam Bareiro, de River a Boca

Algo que llama la atención es que hace muy poco tiempo Adam Bareiro era jugador de River Plate. Allí no tuvo buenos rendimientos y pasó sin pena ni gloria. Tras recuperar su nivel en Fortaleza, de la Serie B del Brasileirao, volvió a Argentina para jugar en su clásico rival, Boca Juniors. Su esposa parece estar contenta con la decisión.

Adam Bareiro y Rayados de Monterrey, una historia de idas y vueltas

El futbolista paraguayo arribó a “La Pandilla” para disputar el Clausura 2019 por una cifra cercana a los 2 millones de euros, proveniente de Nacional de Paraguay. Desde entonces tuvo muy poco lugar, al punto de ser cedido a San Lorenzo, Alanyaspor, Atlético San Luis y, finalmente, ser vendido a los argentinos por casi la misma cifra.

📸Tamara Rojas, pareja de ADAM BAREIRO, lista en casa para recibir al nuevo '9' xeneize. 💙💛💙 pic.twitter.com/LweKPJpmCE — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 20, 2026

En “El Ciclón” el futbolista de 29 años tuvo su mejor rendimiento, marcando goles importantes y siendo la figura del equipo. Por todo esto luego fue transferido a River Plate, donde fracasó y se marchó al Al-Rayyan de Qatar y luego a Fortaleza de Brasil. En el Brasileirao recuperó su mejor nivel, por lo que lo volvieron a buscar desde Argentina.

Los números de Adam Bareiro en Rayados de Monterrey

De acuerdo a las estadísticas que mostraron BeSoccer y Transfermarkt, sitios especializados en estadísticas, estos fueron los detalles del paso de Adam Bareiro por Rayados de Monterrey:

Partidos jugados: 8

Encuentros disputados como titular: 4

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 0 rojas

Títulos ganados: 1 (CONCACAF Champions League 2019)

Llegó al club por: 2 millones de euros

Se fue del club por: 1.9 millones de euros.