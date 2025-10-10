Ídolo de Boca Juniors recuerda con nostalgia a Miguel Ángel Russo

Óscar Córdoba es uno de los grandes ídolos de Boca Juniors. Con los argentinos se coronó en la Copa Libertadores y en la Copa Intercontinental, torneo en el que superaron al Real Madrid.

Te puede interesar: Leyenda de Colombia llena de elogios a Luis García y Zague

El portero cafetero aprovechó para recordar a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, dedicándole unas sentidas palabras a uno de los hombres más queridos en el club argentino.

“Sé lo que significa el técnico para la institución: título de Copa Libertadores, título a nivel local, gran ser humano. Se veía que iba de paso. Su salud estaba muy deteriorada, pero también siento que Boca le daba la energía para poder sobrevivir un día tras otro. Y así como dicen: ‘un día a la vez’, parte de eso fue esa ilusión. Que ese primer día se le dio un cariño en una institución tan bonita como Boca”, dijo el guardameta en entrevista para Azteca Deportes .

Chivas en racha: 3 victorias con Milito como antes con Gago, ¿Renace el Rebaño?

De portero a portero

Previo al partido entre Colombia y México en Dallas, también aprovechó para comentar acerca de los colombianos que militan hoy por hoy en la Liga BBVA MX.

“Mier agarró un bache que cualquier jugador puede tener. Pero nadie duda de su capacidad, y a veces ese bache es producto de su exagerada confianza. James... ¿Qué vamos a criticar a James? De pronto su irregularidad en cuanto a la parte física. Es un jugador que lamentablemente lo aquejan mucho las lesiones, y que tiene que cuidar mucho. Cada cuerpo técnico sabe cómo manejar esos tiempos para no lesionarse y poder tener una regularidad dentro de la institución”, sentenció Córdoba.

México y Colombia jugarán un partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La selección azteca también enfrentará también a Ecuador en esta fecha FIFA.

Te puede interesar: El que fue el segundo mejor portero del mundo destacó a Jorge Campos: “Era un adelantado a su tiempo”