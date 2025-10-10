Leyenda de Colombia llena de elogios a Luis García y Zague

Óscar Córdoba es el portero colombiano más laureado de la historia. En 2001, la FIFA lo reconoció como el segundo mejor guardameta del mundo, justo al lado de Oliver Kahn, superando a leyendas como Gianluigi Buffon.

Campeón de la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Esta última la consiguió ante el poderosísimo Real Madrid.

Córdoba, uno portero para la historia

Óscar Córdoba fue uno de los grandes protagonistas en los duelos más históricos entre México y Colombia. Cuando Zaguinho anotó el primer gol en la historia de México en la Copa América de 1993. Hubo un gol fantasma... Un episodio que generó controversia.

“Esos partidos nosotros los esperábamos con esa motivación de que iba a ser una batalla, porque hay partidos que tú juegas, pero con los mexicanos siempre había un condimento especial. Que va a haber una patadita por aquí, un gol, golpe de cabeza... O sea, siempre nos motivábamos y predisponíamos para un partido de estos, de mucha competencia y mucho roce. Los disfrutaba de verdad”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Elogios entre leyendas

Por otro lado, recordó aquellos encuentros ante leyendas como Luis García o Zague.

“Luis García patea desde afuera y yo trato de controlar la pelota. Se me cae, viene Zague y me hace el gol en un tas tas. Hijuemadre... Se sigue desarrollando el partido, empatamos y luego se va la luz, el partido se interrumpe un momento y le digo a Diego Osorio, que era mi marcador de punta: ‘Sálvame. Si no me salvas, me sacan el próximo partido. Te doy la mitad de mi premio.’ Así fue. Papá, en una jugada bien rara, así fue el gol. Pero ese partido tiene una peculiaridad muy rara, y es que hicimos un gol fantasma que hoy día se estudia con el VAR. Nos hubiéramos quedado empate ese partido. Lo ganamos gracias a ese gol fantasma”, mencionó el cafetero.

