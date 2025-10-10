El que fue el segundo mejor portero del mundo destacó a Jorge Campos: “Era un adelantado a su tiempo”

Óscar Córdoba recuerda con cariño a Jorge Campos. Ambos guardametas legendarios coincidieron en varias ocasiones en el mundo del futbol.

Dicen que las leyendas del arco se entienden. Campos y Córdoba se encontraron cuando México enfrentó a Boca Juniors, previo al Mundial de Francia 1998, con Diego Armando Maradona disfrutando desde el palco de La Bombonera.

“A diferencia del resto, jugaba muy bien con los pies. Tuvo oportunidad de jugar un par de partidos con la camiseta número nueve o la uno, pero en posición de centrodelantero. O sea, era un arquero que hoy en día es un adelantado para nuestro momento. Era un adelantado y era muy bueno con los pies. Arriesgaba igual que René", dijo Córdoba en entrevista para Azteca Deportes.

México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

Óscar, de los mejores porteros en la historia de Colombia

Córdoba fue el verdugo de México en la final de la Copa América 2001, siendo protagonista absoluto del torneo, manteniendo su portería imbatible.

México y Colombia vuelven a cruzar sus caminos. Óscar Córdoba ya calienta el duelo y recuerda a esos entrañables rivales: Luis García, el Inmortal y Zaguito, antes del duelo que podrás disfrutar por Azteca 7.

“Cuando fuimos, la propusimos. Se dio esa jugada que nos permitió el título, más allá de que fue una pelota quieta muy bien ejecutada, muy bien finiquitada por Iván Ramiro. Pero si no salimos a apretarlos un poco arriba... En parte fue un partido bastante lento, porque no nos queríamos hacer daño. Pareciera que queríamos llegar a los penales”, dijo el colombiano.

Finalmente destacó el paso de colombianos en la Liga MX.

“Miguel Calero, que fue parte de ese cambio generacional histórico del jugador colombiano en México. Hoy los muchachos hacen partes importantes y son referentes dentro de sus equipos”, sentenció Córdoba.

