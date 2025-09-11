Llegó a Europa tras romperla en Chivas, pero fue despedido de su club semanas después

En plena semana del Clásico Nacional, mismo que enfrentará a las Águilas del América contra las Chivas del Guadalajara, luce interesante conocer más respecto al camino que tuvo Oswaldo Alanís, un defensor que brilló en el Rebaño pero que, sin embargo, fue despedido de su club en Europa.

América listo para sentenciar el Clásico Nacional en la Concachampions

Oswaldo Alanís formó parte del último campeonato que Chivas tuvo de la mano de Matías Almeyda en el 2017, por lo que algunos seguidores lo consideran uno de los últimos ídolos de la institución. Su calidad lo hizo llegar al futbol de Europa, aunque su camino fue en extremo corto en España.

¿Por qué Oswaldo Alanís fue despedido del Getafe semanas después de su contrato?

Esta situación ocurrió en 2018; es decir, un año después del campeonato que Oswaldo Alanís sumó con Chivas. Aquí, el zaguero central probó suerte en Europa luego de que el Getafe lo contratara el 5 de julio; sin embargo, el equipo español lo despidió poco más de un mes después.

OFICIAL | Oswaldo Alanis deja de pertenecer al Getafehttps://t.co/mRcTZyeSzy pic.twitter.com/F4Nf47GVGz — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2018

La razón de este hecho tiene como protagonista al técnico José Bordalás, quien aseguró que Oswaldo Alanís no cumplía con el perfil de jugador que buscaba para su equipo. Ante este hecho, el zaguero central no tuvo de otra más que buscar consolidarse en el Real Oviedo de la segunda división española.

¿Cuáles fueron los números de Oswaldo Alanís en Chivas?

Después de pasar por Tecos y Santos, Oswaldo Alanís arribó a Chivas en 2015, club en donde estuvo por 3 años. El defensor también formó parte de otras escuadras como el Mazatlán y el San Jose de la MLS, aunque con el Rebaño, además del título de Liga BBVA MX, también sumó nueve goles y cuatro asistencias en 82 partidos.

Se va @os_alanis de Chivas. Hay que decirlo, Oswaldo no le debe nada al Guadalajara. Campeón de Liga (asistiendo a Pulido en la Final), de 2 Copas (anotando el gol del título en una),de Súper Copa y de Concachampions. Se puede ir con la cabeza en alto y viendo a todos a los ojos. pic.twitter.com/hfWKGWw4uE — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) January 28, 2020

José Juan Macías, ¿con la misma suerte que Alanís en Getafe?

De manera curiosa, otro jugador que formó parte de Chivas también tuvo la misma suerte en el Getafe. Luego de superar sus lesiones, José Juan Macías probó suerte para convencer al técnico del conjunto español de cara a esta temporada; desafortunadamente, su estilo de juego fue insuficiente para estar en Europa, por lo que volvió para defender los colores de Pumas.