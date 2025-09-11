Plan A, B y C: Pumas quiere sí o sí a un delantero para el Apertura 2025 y ya tiene 3 opciones

Pumas está en la búsqueda de un delantero a fin de reforzar su ofensiva para el Apertura 2025, ya que de momento cuenta con atacantes mexicanos que no están en su mejor momento. El conjunto de la UNAM quiere si o sí a su killer del área, por ello tiene a 3 candidatos para que ello se haga una realidad, hasta tuvo en el radar a un excompañero de Cristiano Ronaldo y que llegó a valer 65 millones de euros .

1. Cristian Arango

El colombiano es una de las 3 opciones de Pumas y actualmente juega en la MLS con el San José Earthquakes, equipo al que dirigió Matías Almeyda después de irse de Chivas . Aunque es casi imposible que su club lo deje ir, ya que es uno de los baluartes. Cabe destacar que el jugador de 30 años tiene un valor en el mercado de 7.5 millones de euros (163.2 millones de pesos), según Transfermarkt.

@chichoarango Cristian Arango es una de las opciones de Pumas; juega en la MLS

2. Marcelo Ryan

El brasileño es uno de los prospectos para reforzar la ofensiva de Pumas. En Japón reportan que la directiva de la UNAM ya negocia por el futbolista con el club Sagan Tosu, pese a que actualmente juega a préstamo en el Tokio FC.

@marcelo.ryan Marcelo Ryan es uno de los 3 prospectos para Pumas; juega para el Tokio FC

El delantero Top que no llegará a Pumas para el Apertura 2025

3. Anthony Martial

El francés fue una de las 3 opciones de Pumas que sonó con más fuerzas para llegar a la Liga BBVA MX y cuyo bagaje es más importante al jugar en grandes equipos como Manchester United, donde compartió vestidor con Cristiano Ronaldo.

@martial_9 Anthony Martial era opción para Pumas, pero todo indica a que llegará a Rayados

Martial actualmente es jugador del AEK Atenas, club que aceptó en cederlo a préstamo, aunque el único inconveniente del equipo universitario es su salario, pues anualmente percibe más de 30 millones de pesos, según Salary Sport, una cantidad estratosférica para el club de la Liga BBVA MX.

Anthony, finalmente, llegará a Rayados, según información del periodista César Luis Merlo, que madrugó a Pumas por uno de sus prospectos, por lo que actualmente solo le quedan 2 opciones firmes.