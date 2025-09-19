Tras ganar el Clásico Nacional, Luis Romo se olvida de Chivas y muestra su amor por la serie del momento
Luis Romo, uno de los capitanes de Chivas, se olvidó de lo vivido en el Clásico Nacional y presumió en sus redes sociales el cariño que siente por esta serie.
Luis Romo fue una pieza fundamental en la victoria que las Chivas tuvieron en el Clásico Nacional ante el América, triunfo que significó un respiro importante en el proyecto de Gabriel Milito. Sin embargo, ahora el mexicano se olvidó de su club para demostrar el amor que siente por esta serie.
El anime por el cual Luis Romo siente mucho cariño es nada más y nada menos que por Demons Slayer, serie que ha tenido tanto éxito que, incluso, cuenta con una película en los cines mexicanos actualmente. Por ende, el otrora jugador de Cruz Azul publicó la forma en cómo disfrutó de este momento.
¿En qué momento comenzó el cariño de Luis Romo por la serie Demon Slayer?
Demon Slayer ha sido un anime que, de manera sorprendente, ha logrado muchos adeptos de este lado del mundo. Lo anterior se puede ver reflejado en Luis Romo, quien a través de sus redes sociales compartió una historia en donde disfruta junto a su esposa dicha película en la sala de cine.
“Ya te hice otaku, mi amor”, fue lo que escribió Luis Romo en referencia a su esposa, esto considerando el cariño que siente por este anime. Cabe mencionar que él no es el único futbolista de Chivas que disfruta de esta serie, pues junto a él Armando González, anotador del segundo tanto en el Clásico Nacional, también disfruta de ello.
¿Cuántos partidos y goles lleva Luis Romo en Chivas?
Después del paso que tuvo en equipos como Querétaro, Cruz Azul y Rayados de Monterrey, Luis Romo arribó a Chivas para la temporada antepasada como una alternativa en la búsqueda de lograr un campeonato de Liga, esto considerando que el último título del Rebaño Sagrado se dio en el año 2017 con Matías Almeyda.
De acuerdo con información de Transfermarkt, Luis Romo ha disputado un total de 28 partidos con los de Verde Valle, en donde ha sumado poco más de dos mil 300 minutos. En esta cantidad de cotejos, el plurifuncional elemento mexicano registra un gol y dos asistencias.
¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Chivas?
Después de la victoria en el Clásico Nacional contra América , así como del empate frente a los Tigres, Chivas volverá a su estadio para medirse a los Diablos Rojos del Toluca, encuentro que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 19:07 horas.