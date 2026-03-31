¡OTRA MÁS! América confirma lesión de una de sus figuras

El América ha vuelto a encender sus alarmas tras confirmar que Geyse Ferreira presenta una lesión muscular en la pierna izquierda, una noticia que genera preocupación en el equipo de Coapa justo cuando el torneo entra en su fase final.

A través de un comunicado oficial, la institución informó el estado físico de la delantera brasileña, aunque sin precisar el grado exacto de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación. La ausencia de un diagnóstico detallado mantiene la incertidumbre en el entorno azulcrema.

La jugadora atraviesa un momento destacado en la temporada y se había convertido en una pieza clave en el frente de ataque. Hasta ahora suma seis goles con el conjunto americanista, además de ser una constante amenaza en el área rival gracias a su movilidad y capacidad para generar oportunidades en el último tercio del campo.

Te puede interesar: La RESPUESTA de Javier Aguirre sobre si Guillermo Ochoa jugará en el México vs Bélgica

México vs Bélgica EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación de la fecha FIFA de marzo 2026

Geyse se perdería por lo menos dos semanas

Según explicó el entrenador Ángel Villacampa tras la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, la futbolista venía arrastrando una sobrecarga muscular que obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones y priorizar su recuperación.

La baja, aunque es temporal, representa un reto importante para el América, que deberá encontrar soluciones ofensivas para mantener su rendimiento en un momento donde cada punto resulta determinante. La necesidad de ajustar variantes tácticas y repartir responsabilidades en ataque será clave para sostener la competitividad del equipo mientras la brasileña trabaja en su regreso.

Por ahora, en Coapa la prioridad será acompañar el proceso de recuperación de Geyse y esperar que su evolución sea favorable para que pueda reincorporarse lo antes posible en la recta final del campeonato

Te puede interesar: La promesa de los jugadores de Rayados de cara a lo que viene