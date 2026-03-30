La promesa de los jugadores de Rayados de cara a lo que viene

A pesar del mal momento que vive Rayados en este semestre, entre sus futbolistas existe confianza y prometen que clasificarán a la Liguilla al disputar como si fueran “finales” los cinco partidos que les quedan en fase regular.

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Actualmente el Monterrey se ubica en el noveno lugar de la tabla general, pero este mismo fin de semana tienen la oportunidad de regresar a los primeros ocho puestos con una combinación de resultados.

Así que tanto el defensa mexicano Luis Reyes, como el delantero serbio Uroš Djurdjević han declarado públicamente que harán todo lo posible para que la “Pandilla” acceda a la fase final del Clausura 2026.

“Claro, nos implementamos que son cinco finales, hay que ir paso a paso; este sábado es contra un gran rival, como lo es San Luis, y así semana con semana”, dijo hace unos días el ‘Hueso’ ante los medios.

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La Fecha FIFA, lo que necesitaban en Rayados

Mientras que “Djuka” en otra entrevista también aseguró que el conjunto regiomontano siempre debe jugar Liguilla e incluso estar entre los primeros cuatro lugares de la clasificación.

“Este parón nos ayudó mucho, no solamente para recuperar los compañeros que venían tocados, sino para entrenar, porque no hemos tenido mucho tiempo para entrenar con este nuevo cuerpo técnico, con Nico (Sánchez)”, añadió Luis Reyes sobre el beneficio que tendrán de esta Fecha FIFA.

El calendario que le resta a Rayados

Este fin de semana, el Monterrey recibirá en casa al Atlético de San Luis, rival que también atraviesa por una mala racha. En caso de que el club albiazul obtenga una victoria y se combine con una derrota de América o Tigres en sus respectivos partidos, podrían regresar a puestos de Liguilla.

Posteriormente los Rayados visitarán al Atlas en duelo de la fecha 14; seguirán como locales ante el Pachuca en la jornada 15; otra vez en casa contra el Puebla en la penúltima fecha; y finalmente cerrarán la fase regular en patio ajeno contra el Santos Laguna.

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