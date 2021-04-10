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El emocionante Roma E-Prix en imágenes | Fórmula E
Jean-Eric Vergne se lleva el primero de dos E-Prix de Roma, tras una carrera emocionante con rebases y choques.
Fórmula E | DS Techeetah y Audi, encueltos en un rebase estpectacular, en el E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | El equipo de DS Techeetah fue protagonista tanto con Jean Eric Vergne como con Felix Da Costa en el Roma E Prix.
Fórmula E | El equipo de Mercedes EQ compite a máxima velocidad en el E Prix de Roma y se perfila para dar la sorpresa esta temporada.
Fórmula E | Jean Eric Vergne, con una gran actuación en la recta final de la carrera, logra mantener su posición privilegiada y ganar el E-Prix de Roma.
Fórmula E | Jean Eric Vergne festeja su triunfo en el E-Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | DS Techeetah y Audi, encueltos en un rebase estpectacular, en el E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | El equipo de DS Techeetah fue protagonista tanto con Jean Eric Vergne como con Felix Da Costa en el Roma E Prix.
Fórmula E | El equipo de Mercedes EQ compite a máxima velocidad en el E Prix de Roma y se perfila para dar la sorpresa esta temporada.
Fórmula E | Jean Eric Vergne, con una gran actuación en la recta final de la carrera, logra mantener su posición privilegiada y ganar el E-Prix de Roma.
Fórmula E | Jean Eric Vergne festeja su triunfo en el E-Prix de Roma de la Fórmula E.