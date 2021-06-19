La Fórmula E y su gran conexión con México

La Fórmula E crece a pasos agigantados y asimismo genera una conexión única con diferentes países, uno de ellos es México, en donde se ha creado un vínculo especial entre los deportes motor y la afición azteca. En este 2021, esa unión continúa y aquí recordamos porque es tan especial este evento eléctrico en nuestro país.

De las siete temporadas que al momento lleva la Fórmula E, México ha sido sede en seis de ellas. El Autódromo de los Hermanos Rodríguez ha sido parte de la fiesta eléctrica en las cinco veces anteriores y ahora toca el turno del Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Este 19 y 20 de junio la Fórmula E regresa a México y la emoción de este deporte llegará por primera vez al estado de Puebla, en donde se incrementará la conexión entre nuestro país y el serial eléctrico más importante del mundo.

En todas las veces anteriores, la Ciudad de México cumplió las expectativas, desde los pits hasta las gradas y seguramente en Puebla, esa buena organización continuar.

Esteban Gutiérrez es al momento el único piloto azteca que ha representado a México en el serial eléctrico y lo hizo durante la temporada 2016-2017, en donde participó en tres fechas consecutivas con la Escudería Techeetah.

Gutiérrez sustituyó al piloto chino, Ma Qing Hua, y tuvo de compañero al francés, Jean-Éric Vergne. El debut de Esteban se dio en el Eprix de la Ciudad de México del 2017 y el volante azteca permaneció dos carreras más en el campeonato para después seguir con otro proyecto en la Fórmula 1.







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Es un destino elogiado por los pilotos

Sin duda alguna, los pilotos de la Fórmula E disfrutan cada una de las ocasiones que vienen al Eprix de México y el brasileño Lucas Di Grassi es uno de ellos, ya que su conexión con nuestro país ha ido creciendo desde el 2016, cuando se convirtió campeón de la primera carrera que recibió el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de este serial eléctrico.

Incluso Di Grassi, es el piloto que más veces ha ganado en México, ya que en tres ocasiones le tocó estar en lo alto del podio y este 2021, tendrá el objetivo de ser el primer piloto que gana en el Eprix de Puebla.

Por otro lado, Daniel Abt, quien anteriormente era parte del equipo de Audi Sport ABT, también generó un conexión con México ya que fue el primer piloto europeo que se consolidó como campeón, en la Ciudad de México.

Mientras que Mitch Evans, António Félix da Costa y Jean-Éric Vergne son de los favoritos al ser de los mejores y candidatos a ganar este 19 y 20 de junio en Puebla.

No te pierdas esta carrera por la señal de A+, en el sitio web de Azteca Deportes y la APP de Azteca Deportes en punto de las 16:00 horas del centro de México.

