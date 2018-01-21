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Fútbol

Fórmula E donará taquilla

Lo que se recaude para la fecha del E-Prix en la CDMX será donado para los afectados por el sismo

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- ¡Gran gesto! La Fórmula E anunció que la taquilla del E-Prix de la CDMX que se llevará a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez será donado para los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Álvaro Buenaventura, Director Comercial de Formula E para América, además confirmó la presentación del elenco musical del serial con la presencia de Sotomayor y Kinky.

“Para la fecha del E-Prix de la Ciudad de México se cobrarán los boletos a 50 pesos y serán donados para las personas damnificadas por los sismos”, agregó Buenaventura en la presentación del elenco artístico en el Skatepark en el Bosque de Chapultepec.

En el E-Prix 2018 competirán los mejores pilotos, el mexicano Esteban Gutiérrez, Nelson Piquet y Lucas di Grassi, entre otros.

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