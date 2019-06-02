Lo que dejó la jornada deportiva

El fin de semana que vivimos en el mundo de los deportes fue simplemente sorprendente; desde la final de la UEFA Champions League que nos arrojó un nuevo campeón, un nuevo monarca de los pesos completos de origen mexicano, hasta el adiós de José Antonio 'La Perla' Reyes.

A continuación, te dejamos todas las nominaciones de esta jornada deportiva.

Lo destacadoEl Liverpool FC se convirtió en el nuevo campeón de laUEFA Champions League tras imponerse 2-0 al Tottenham. Los 'Reds' sumaron su sexta orejona en el Wanda Metropolitano y se separaron del Barcelona y Bayern Munich en el récord histórico.

La figuraEl pugilista mexicanoAndy Ruiz nos regaló un momento maravilloso en la función de este sábado en Box Azteca tras vencer a Anthony Joshua por nocaut técnico en el séptimo round. Con esta victoria, Ruiz se convirtió en el primer boxeador mexicano de los pesos completos.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 01: Andy Ruiz Jr knocks down Anthony Joshua in the first round during their IBF/WBA/WBO heavyweight title fight at Madison Square Garden on June 01, 2019 in New York City. (Photo by Al Bello/Getty Images)|Al Bello/Getty Images

La sorpresaAndy Ruiz llegaba como víctima en la pelea frente a Anthony Joshua. Pese a ir en contra de todas las apuestas, Ruiz Jr., nos demostró que en ningún momento hay que darse por vencidos, que si se trabaja, los sueños se alcanzan y todo se vuelve posible.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 01: Andy Ruiz Jr celebrates his seventh round tko against Anthony Joshua after their IBF/WBA/WBO heavyweight title fight at Madison Square Garden on June 01, 2019 in New York City. (Photo by Al Bello/Getty Images)|Al Bello/Getty Images

El Director TécnicoEl fútbol da revanchas y en esta ocasión la 'orejona' le sonrió a Jürgen Klopp, quien consiguió por primera vez el máximo trofeo de clubes en Europa. Con anterioridad, el técnico del Liverpool había perdido frente al Real Madrid la final de este torneo, sin embargo, la continuidad de este proyecto fue clave para la obtención de 'la sexta'.

MADRID, SPAIN - JUNE 01: Manager of Liverpool, Jurgen Klopp celebrates with his team after they won in the UEFA Champions League Final between Tottenham Hotspur and Liverpool at Estadio Wanda Metropolitano on June 01, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)|Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Lo lamentableHoras antes de la gran final de la Champions, la triste noticia del fallecimiento de José Antonio 'La Perla' Reyes impactó al mundo deportivo. Un accidente automovilístico le quitó la vida al ex futbolista de grandes clubes como Atlético de Madrid, Real Madrid, Arsenal y Sevilla.

Ofrecemos nuestras condolencias a todos familiares y seres queridos de José Antonio Reyes, que en paz descanse.

