Ozziel Herrera rompe el silencio sobre su futuro en Tigres

Ante la incertidumbre sobre su futuro, Ozziel Herrera reveló que tiene en la mira jugar en Europa, aunque de momento se sienta muy bien por ser parte de los Tigres. Así se lo confesó a su compañero Nahuel Guzmán.

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Esto después de que surgieran diferentes versiones de que el jugador mexicano de 24 años de edad despertó el interés del Feyenoord de Países Bajos, sumado a que otros clubes de Portugal y España también lo tienen en el radar como un posible refuerzo.

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Herrera sueña con jugar en Europa

Esta semana, el delantero surgido del Atlas participó en el podcast “Miro de Atrás” que conduce el guardameta argentino del conjunto de la UANL, en el que cuestionó a Ozziel sobre cómo vislumbra a mediano y largo plazo su carrera.

"Voy a seguir jugando y si se me da la oportunidad de ir a Europa, voy a Europa. Si no, me quedo acá a jugar y disfrutar…(emigrar) sería un sueño”, respondió el mexicano.

Nahuel Guzmán también le preguntó a su compañero sobre si tuviera algún país predilecto para llegar, en caso de que se cumpla el probarse en el “Viejo Continente”.

“Sí, siempre quise jugar (allá), no tengo problema de la liga, me gustaría una experiencia, o sea, tener esa experiencia de haber ido y ver qué… A ver para qué estoy”, señaló.

Vive buen momento en Tigres

El atacante mexicano se ha consolidado en el conjunto regiomontano, en especial este semestre siendo contundente en la Concacaf Champions Cup. Lo que también externó durante esta entrevista con el “Patón”.

“No es que tenga la necesidad de que ah, wow, los equipos de allá, no, porque aquí Tigres es un equipazo, o sea, pero sí me gustaría ir a jugar a ver qué puede pasar”, reafirmó.

En este Clausura 2026, Ozziel Herrera ha participado en 11 partidos, la mayoría como revulsivo, ya que solo en cuatro de ellos ha entrado como titular. Hasta el momento solo cuenta con una anotación en la LIGA BBVA MX.

Aunque en la “Concachampions”, el mexicano lleva tres anotaciones y una asistencia durante el certamen de esta edición, siendo un pieza clave para el técnico Guido Pizarro.

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