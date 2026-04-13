Fecha y HORARIO para ver América vs Nashville, por los cuartos de final de vuelta de la Concachampions 2026

América se enfrenta a Nashville este martes, en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026; la cancha del Estadio Azteca será la protagonista en la que ambas escuadras lucharán por el pase a la Semifinal del torneo.

América vs Nashville es una de las llaves con los ocho mejores de esta edición de la Liga de Campeones de la Concacaf, y llegan al duelo tras el 0-0 en el juego de ida.

América ante Nashville será el primer partido de Concachampions que se juega en el renovado Estadio Azteca y se espera que las adicciones respondan al llamado.

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Lo que tienes que saber de América vs Nashville

América chocará ante Nashville el martes 14 de abril, desde las 9:30 PM, un horario poco usual.



Partido: América vs Nashville

Hora y fecha: 14 de abril 9:30 PM

Transmisión: Diferentes plataformas

Estadio: Azteca

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América, con una dura prueba en casa ante equipo de MLS

América tiene este martes 14 de abril una batalla ante Nashville, en un encuentro que forman parte de ese objetivo de los cremas de ganar el torneo.

Para ello primero deberán pasar por encima del equipo de MLS y luego pensar en Semifinales.

América tiene tanto en juego, pues en lo que respecta a Liga MX intentan cerrar fuerte para estar en Liguilla; ahora mismo están en el séptimo lugar y las cosas no las tiene fácil, pues en la Jornada 15 les espera el bicampeón.

Si de antemano hay muchas opiniones sobre el papel del América esta temporada, perder ante Nashville y quedarse en instancia de Cuartos de Final, ese posible escenario sería una dura losa.

Estos son los partidos de Cuartos de Final, de juegos de vuelta en la Concachampions

Cruz Azul vs LAFC 14 de abril Estadio Cuauhtémoc 19:00 HRS

América vs Nashville 14 de abril Estadio Azteca 21:30 HRS

Galaxy vs Toluca 15 de abril Estadio de Galaxy 19:00 HRS

Sounders vs Tigres 15 de abril Estadio Seattle 21:30 HRS