OFICIAL: Fecha y HORARIO para ver el Cruz Azul vs LAFC, partido de vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

La vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions tiene a las aficiones con altísimas expectativas por lo que les deparará el destino. Los seguidores de Cruz Azul tienen un reto mayúsculo cuando reciban en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a uno de los mejores conjuntos de la MLS que es el LAFC.

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Cruz Azul y su timonel Nicolás Larcamón deberán de tener la mejor preparación y encarar este partido con toda concentración y seriedad pues el mínimo descuido les puede costar ser eliminados y obligados a quizás ver las Semifinales de la Concachampions por televisión. La Máquina tiene ahora pie y medio fuera de Semifinales tras perder 3-0 hace una semana.

Cruz Azul tiene este torneo como objetivo, pero perder en la ronda de los ocho mejores sería un cubetazo de agua fría, por lo que una vez que le dieron la vuelta a la página del Clásico Joven del pasado sábado que terminó en un empate muy entretenido, ahora los cementeros entrenan y analizan la estrategia para eliminar al que puede ser uno de los favoritos para ganar el torneo.

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Estos son los partidos de Cuartos de Final, de juegos de vuelta en la Concachampions

Partidos martes 14 de abril



Cruz Azul vs LAFC 14 de abril Estadio Cuauhtémoc 19:00 HRS

América vs Nashville 14 de abril Estadio Azteca 21:30 HRS

Partidos miércoles 15 de abril



Galaxy vs Toluca 15 de abril Estadio de Galaxy 19:00 HRS

Sounders vs Tigres 15 de abril Estadio Seattle 21:30 HRS

