Pablo Aguilar reveló que se enteró de su llegada al América en el hospital

Paraguay se ha caracterizado históricamente por contar con defensores férreos y poderosos que han hecho exitosas carreras dentro del futbol mexicano. Un ejemplo de ello es Pablo Aguilar, quien tuvo la fortuna de ser doble campeón de la Liga BBVA MX gracias a su participación en Xolos, América y Cruz Azul.

Si bien siempre se destacó por tener un poderío físico importante, por su sangre de liderazgo y sus virtudes en el juego aéreo, pocos sabían que Pablo Aguilar supo de su fichaje al América cuando se encontraba en el hospital. Esta es la historia en torno a su arribo a Coapa.

¿Pablo Aguilar estaba en el hospital cuando fue fichado con el América?

Pablo Aguilar concedió una entrevista a Yosgart Gutiérrez, misma en donde habló del paso que tuvo en el futbol mexicano y en los equipos en los que militó. Fue precisamente aquí en donde el paraguayo reveló que supo de su fichaje con el América cuando se encontraba prácticamente sedado en el hospital.

Según sus palabras, después de un año y medio bastante intenso en Xolos de Tijuana tuvo que someterse a una operación. Fue estando en el hospital que el propietario del conjunto fronterizo se acercó a él para mencionarle que América lo acababa de comprar, lo cual causó la sorpresa del defensor central.

Pablo Aguilar no dudó en llegar al América debido al impacto mediático que esto resultaba en su carrera y por el hecho de ser dirigido por el Turco Mohamed, con quien coincidió en Xolos. Ante esto, vale decir que su participación en Coapa no solo dejó un título, sino también a uno de los mejores paraguayos que han vestido la casaca azulcrema.

¿Cuántos goles registró Pablo Aguilar en la Liga BBVA MX?

Tras brillar en su país natal, Pablo Aguilar tuvo la oportunidad de defender distintas casacas en el futbol mexicano como la de Xolos, San Luis, América y Cruz Azul, logrando el título con tres de estas instituciones. Además, el paraguayo registró 43 anotaciones en su paso por la primera división azteca.