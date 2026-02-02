VIDEO: Conejo Pérez sorprende con grandiosa ATAJADA a sus 52 años

A lo largo de su historia Cruz Azul ha tenido la oportunidad de contar con leyendas de calibre bajo los tres postes. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Oscar, el Conejo Pérez, quien con 52 años de edad protagonizó una espectacular atajada que se ha vuelto viral a través de un video que ya circula en redes.

Oscar, el Conejo Pérez formó parte del campeonato que Cruz Azul obtuvo en el año 1997 y formó parte del club durante mucho tiempo más; no obstante, el mexicano también tuvo la fortuna de defender otras casacas en el país como Necaxa, Pachuca, San Luis, Jaguares y Tigres.

Así fue la espectacular atajada del Conejo Pérez con 52 años

Fue a través de un video en redes sociales, más precisamente Instagram y X, que se compartió un video protagonizado por el Conejo Pérez, quien formó parte de un partido de leyendas entre Cruz Azul y América. Cabe decir que este duelo se ha vuelto importante gracias a los antecedentes entre ambos.

A sus 52 años, Óscar "El Conejo" Pérez sigue teniendo buen resorte y maravillosos reflejos, le hace honor a su apodo 😎 #SúperPortero



¡Enorme @Oscar_Conejo21! 🔝



Vídeo: Leyendas Cruz Azul (IG) pic.twitter.com/ZXYEc846SJ — AzlJLado (@jorgeluazul) January 28, 2026

En el video se muestra cómo el jugador del América intenta burlarse al Conejo Pérez; sin embargo, este soportó las fintas del rival y, en medio de estas, realizó un lance que demuestra el excelente estado de forma que mantiene, misma que ha conversado a pesar de tener 52 años de edad.

Y, como era de esperarse, esta situación generó muchos comentarios en las redes sociales. Algunas personas minimizaron la atajada del Conejo Pérez al asegurar que estos duelos tienen una velocidad baja; sin embargo, otros reconocieron la elasticidad que el portero mantiene a pesar de haberse retirado del profesionalismo hace mucho tiempo.

¿Cuántos partidos disputó el Conejo Pérez en la Liga BBVA MX?

Luego de la participación que tuvo con Cruz Azul, así como con otras escuadras mencionadas anteriormente, vale decir que el Conejo Pérez sumó un total de 757 partidos dentro de la primera división de México de acuerdo con lo establecido con Transfermarkt, la mayoría de estos con el cuadro celeste.