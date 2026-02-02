El universo de La Parka; estos son los luchadores que han tenido el personaje

Una de las razones por las cuales la AAA ha tenido años de éxito a nivel nacional e internacional guarda relación con los personajes que ha tenido a lo largo de su historia. Para prueba de ello está La Parka, quien desde hace muchos años ha sido personificado por un sinfín de luchadores mexicanos.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La Parka llegó a ser el estandarte de la AAA durante muchos años; sin embargo, a raíz de la muerte de una de sus versiones la Tres Veces Estelar tomó la decisión de reavivar el personaje a través de un luchador que tomó la máscara el año pasada y que, ahora, brilla mediante la WWE.

¿Qué personajes han formado parte del universo de La Parka?

En este punto vale decir que el primer personaje que forjó el nombre de La Parka fue Adolfo Tapia Ibarra, hoy conocido como LA Park que llevó a este personaje al territorio norteamericano mediante su participación en empresas dentro de los Estados Unidos y Japón, por citar algunos ejemplos.

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero se llevará el ganador del Abierto Mexicano de Tenis?

Te puede interesar: ¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul para el CL 2026?

La Parka que se ganó el cariño del público en México mientras Adolfo Tapia estaba en Estados Unidos fue Jesús Escoboza, quien llevó el personaje hasta su muerte en el año 2020. Estos dos luchadores ya cuentan con sus versiones hereditarias, mismos entre los que destacan LA Park Jr, El Hijo de LA Park y Karis La Momia Jr.

En versiones mini también hubo un par de luchadores que formaron parte del legado de La Parquita, mientras que otros más, como Taboo y El Zorro, se presentaron bajo este personaje en distintas ocasiones. Finalmente aparece la nueva versión de La Parka AAA, la cual hizo su debut el año pasado.

¿La Parka AAA estará en WWE?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que esta nueva versión de La Parka, la cual forma parte de la Dinastía Alvarado , forme parte de la WWE gracias al impacto positivo que ha tenido hasta ahora, por lo que no se descarta su participación en RAW y SmackDown tras hacerlo en NXT.