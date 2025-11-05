¡DICE ADIÓS! Leyenda del futbol mexicano se despide de su afición antes de retirarse

Pablo Barrera se despidió de La Corregidora en lo que fue su último partido con Querétaro como local previo a su retiro del futbol profesional, una noche emotiva en la que el veterano aportó una asistencia decisiva en la victoria contra Mazatlán. El evento, celebrado el 2 de noviembre de 2025, combinó el homenaje de la afición con la actuación práctica de un futbolista que cerró su etapa como profesional en el estadio que lo vio cerrar su carrera en el futbol mexicano.

A lo largo de su trayectoria en clubes, Barrera acumula más de 470 encuentros oficiales y cifras cercanas a 46 goles entre todas sus etapas, datos que incluyen su paso por Pumas (UNAM), la aventura europea y su regreso a la Liga BBVA MX , además de un aporte apreciable en asistencias que habla de su papel como extremo desbordador. Estas cifras reflejan una carrera larga y sostenida en la que la regularidad fue su sello.

Los números de Pablo Barrera con la Selección Mexicana

En la Selección Mexicana, Barrera dejó una huella notable: según los registros aparece con 57 apariciones y de 6 goles con el combinado nacional. Fue integrante del plantel que jugó la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica y participó en torneos de la CONCACAF, contribuyendo en etapas clave del combinado azteca.

¿En qué equipos jugó Pablo Barrera a lo largo de su carrera?

Su recorrido profesional incluye experiencias en Europa con pasos por el West Ham United y el Real Zaragoza y una extensa trayectoria en México vistiendo las camisetas de Pumas, Cruz Azul, Monterrey, Atlético San Luis y Querétaro, entre otros. Ese periplo le permitió combinar el salto internacional con la consolidación como figura doméstica y referente en clubes que exigían liderazgo y rendimiento constante, además de portar el gafete de capitán en varias de las antes mencionadas.

Al despedirse en la Corregidora, Barrera cierra una carrera de dos décadas marcada por la resiliencia, los momentos de alta competencia y la capacidad de reinventarse en distintos contextos. Más allá de los números, su legado quedará en la memoria de las aficiones que lo ovacionaron y en la lista de extremos mexicanos que dieron el salto al viejo continente y regresaron para sumar experiencia al fútbol nacional.

