7-futbolistas-que-brillaron-en-la-liga-mx-pero-nunca-fueron-campeones

La Liga MX ha sido un escenario fértil para el talento, el espectáculo y las grandes figuras del fútbol. Numerosos futbolistas dejaron huella por su calidad, liderazgo y capacidad goleadora, convirtiéndose en ídolos de sus equipos y referentes del campeonato, aún sin haber levantado el trofeo local.

El lujoso hotel donde se hospedará Cristiano Ronaldo

Ya sea por haber jugado en planteles que se quedaron a un paso del título, por perder finales memorables o por coincidir con etapas institucionales complicadas, estos jugadores son recordados como auténticos "campeones sin corona", cuyo legado va más allá de las vitrinas.

7 futbolistas que no pudieron levantar la copa de la Liga MX

Estos futbolistas confirman que en el fútbol mexicano el brillo individual no siempre garantiza la gloria colectiva, aunque sí asegura un lugar permanente en la memoria de la afición.



Salvador Cabañas

El 'Mariscal' fue uno de los delanteros más dominantes de mediados de los 2000. Figura en Jaguares y máximo ídolo reciente del América, brilló en la Liga MX y en la Copa Libertadores, pero nunca pudo coronarse campeón antes de que su carrera se viera abruptamente interrumpida.



César 'Chelito' Delgado

El argentino deslumbró a la afición de Cruz Azul con su regate y creatividad desde 2003. Fue considerado durante años uno de los mejores jugadores del torneo, aunque le tocó vivir una de las etapas más largas sin títulos de La Máquina.

Walter Gaitán

'El Divino' es una leyenda absoluta de Tigres. Su zurda y visión lo convirtieron en uno de los mediocampistas más talentosos que ha pisado la liga, pero su época antecedió a la era dorada del club y nunca pudo ganar una final.



Gerardo Torrado

Referente del fútbol mexicano y de Cruz Azul, fue protagonista del llamado "subcampeonísimo". Disputó múltiples finales con La Máquina, pero el título de liga siempre se le negó.



Emanuel 'Tito' Villa

Campeón de goleo, dejó huella en Atlas, Cruz Azul, Tigres y Querétaro. Aunque ganó torneos coperos, el campeonato de liga nunca llegó a su palmarés.



Sebastián 'Loco' Abreu

Uno de los delanteros uruguayos más carismáticos y efectivos que pasó por México. Jugó en numerosos clubes y fue campeón de goleo en varias ocasiones, pero jamás integró un plantel campeón de liga.



Ángel Reyna

Talento individual indiscutible y último campeón de goleo mexicano durante varios años. Brilló especialmente en el América, pero su carrera estuvo marcada por altibajos y nunca coincidió con un equipo que lograra el título.