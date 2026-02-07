Pachuca vs Bravos de Juárez: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Cotejo de pronóstico reservado desde la Bella Airosa, el Estadio Hidalgo será sede del partido entre los Tuzos del Pachuca y los Bravos de Juárez. Los dirigidos por Esteban Solari llegan en la décimo primera posición con cinco puntos, mientras que, los pupilos de Pedro Caixinha tiene una unidad menos. Con ello, una victoria de cualquiera de los dos clubes el día de hoy, significaría dar un salto crucial en la tabla general del Torneo Clausura 2026.

