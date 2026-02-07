OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX tendrá nuevo portero para la jornada 5 del Clausura 2026
El conjunto hidalguense perdió a uno de sus estandartes debido a una suspensión, por lo que será suplido por un joven arquero
José Eulogio será el nuevo portero que tendrá el Club Pachuca para la jornada 5 del Clausura 2026, ya que uno de los capitanes del equipo de la Liga BBVA MX se perderá el duelo ante Juárez FC debido a una suspensión. Esta no será la única baja, ya que Alan Mozo no estará disponible todo el torneo por una terrible lesión .
El arquero Carlos Moreno fue expulsado en el duelo de la jornada 4 en el que el conjunto hidalguense y Querétaro dividieron puntos al empatar a cero goles . El partido terminó entre empujones y reclamos, por lo que el árbitro Fernando Hernández le mostró la roja al guardameta en tiempo de compensación.
Por lo anterior, el portero de 21 años será el guardián del arco tuzo en el partido en el que Pachuca recibirá a Juárez FC este sábado 7 de febrero en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Hidalgo.
Él es el portero que jugará en a jornada 5
Eulogio Téllez es canterano del conjunto hidalguense y ha pasado por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, con el que debutó el 4 de marzo de 2024 en el Estadio Hidalgo contra los Bravos y hoy, a casi 2 años de distancia, lo hará de nueva cuenta contra el conjunto de Chihuahua.
Pese a su corta edad, José ya suma 2 campeonatos internacionales con los Tuzos, aunque tuvo nula participación al ser suplente de Carlos Moreno. Pese a ello, formó parte del plantel que conquistó el Derbi de las América y la Copa Challenger de la FIFA.
El futbolista de 21 años solo ha disputado 2 encuentros con el primer equipo, pero ha tenido participación en la categoría Sub-21, a fin de que esté en ritmo para cuando sea requerido, como lo es en este caso.