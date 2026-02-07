OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX tendrá nuevo portero para la jornada 5 del Clausura 2026

José Eulogio será el nuevo portero que tendrá el Club Pachuca para la jornada 5 del Clausura 2026, ya que uno de los capitanes del equipo de la Liga BBVA MX se perderá el duelo ante Juárez FC debido a una suspensión. Esta no será la única baja, ya que Alan Mozo no estará disponible todo el torneo por una terrible lesión .

El arquero Carlos Moreno fue expulsado en el duelo de la jornada 4 en el que el conjunto hidalguense y Querétaro dividieron puntos al empatar a cero goles . El partido terminó entre empujones y reclamos, por lo que el árbitro Fernando Hernández le mostró la roja al guardameta en tiempo de compensación.

José Eulogio será el titular de Pachuca tras la suspensión de Carlos Moreno.|@angel_eulogio

Por lo anterior, el portero de 21 años será el guardián del arco tuzo en el partido en el que Pachuca recibirá a Juárez FC este sábado 7 de febrero en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Hidalgo.

Él es el portero que jugará en a jornada 5

Eulogio Téllez es canterano del conjunto hidalguense y ha pasado por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, con el que debutó el 4 de marzo de 2024 en el Estadio Hidalgo contra los Bravos y hoy, a casi 2 años de distancia, lo hará de nueva cuenta contra el conjunto de Chihuahua.

Pese a su corta edad, José ya suma 2 campeonatos internacionales con los Tuzos, aunque tuvo nula participación al ser suplente de Carlos Moreno. Pese a ello, formó parte del plantel que conquistó el Derbi de las América y la Copa Challenger de la FIFA.

El futbolista de 21 años solo ha disputado 2 encuentros con el primer equipo, pero ha tenido participación en la categoría Sub-21, a fin de que esté en ritmo para cuando sea requerido, como lo es en este caso.