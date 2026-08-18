Pachuca vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 17 de agosto, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX; marcador online

Pachuca y Puebla disputan el último partido de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este lunes 17 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo en donde Tuzos buscarán imponer condiciones ante una Franja que ya ganó de visitante.

Ambos equipos buscan salir de la parte baja de la tabla y una victoria este día les permitiría escalar posiciones e incluso aspirar a puestos de Liguilla.

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