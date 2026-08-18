Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Pachuca vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 17 de agosto, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX; marcador online

Pachuca y Puebla cierran la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Pachuca vs Puebla
Pachuca vs Puebla

Escrito por: Francisco Fernández

Pachuca y Puebla disputan el último partido de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este lunes 17 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo en donde Tuzos buscarán imponer condiciones ante una Franja que ya ganó de visitante.

Ambos equipos buscan salir de la parte baja de la tabla y una victoria este día les permitiría escalar posiciones e incluso aspirar a puestos de Liguilla.

Te puede interesar: El Benfica se metió y el futuro de Santi Gimenez podría estar lejos del Porto: el equipo que lo quiere

Te Recomendamos