El Benfica se metió y el futuro de Santi Gimenez podría estar lejos del Porto: el equipo que lo quiere

AC Milán no tendría en planes la continuidad de Santi Gimenez y su salida de Italia para este mercado veraniego parece inminente. Uno de los clubes más interesados en los servicios del delantero mexicano es el FC Porto. Sin embargo, en las últimas horas se ha generado un efecto dominó con el Benfica que podría alejar a Gimenez de Portugal.

Según diversos reportes desde España, se indica que el Real Betis ha considerado seriamente el fichaje de Santi Gimenez. La razón principal se debe a que el equipo español no logró concretar la negociación de Franjo Ivanovic, quien partió del Benfica para llegar al Lens de Francia.

Real Betis se fija en Santiago Giménez|Crédito: @RealBetis / X

Real Betis analiza el fichaje de Santi Gimenez y otro delantero más

Santiago Gimenez no sería la única opción que se maneja dentro del cuadro albiverde. Otro delantero que analizan desde la directiva sería Arnaud Kalimuendo, futbolista francés que ha causado cierto impacto por su paso con el Nottingham Forest.

En ese sentido, la competencia entre Porto y Real Betis por Santi Gimenez podría dejarnos con sus primeros capítulos. El equipo dragón busca sí o sí un nuevo delantero para poder reforzar sus listas, aunque la misión no será sencilla debido a que el Real Betis ha contado con un rango de éxito en la negociación por estrellas mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR:



Qué jugadores mexicanos han jugado en el Real Betis

El Real Betis es un equipo que ha confiado en el talento mexicano, contando con el fichaje de tres futbolistas de dicho país a lo largo de su historia. El primero se dio con la llegada de Diego Lainez, quien arribó como una de las grandes perlas del balompié nacional. El segundo fue el de Andrés Guardado, quien se consolidó como capitán y figura del equipo al disputar más de 200 partidos.

Andrés Guardado disputó 218 partidos como jugador del Real Betis|Getty Images

Álvaro Fidalgo es el último jugador mexicano que el Real Betis logró fichar luego de su exitoso paso en la Liga BBVA MX con el Club América. El “Maguito” fue una de las piezas importantes para que las Águilas levantaran un tricampeonato de liga y ahora Santi Gimenez se podría colocar como el cuarto mexicano en llegar al Real Betis.

