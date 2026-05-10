Pachuca vs Toluca: Alineaciones confirmadas para la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Toluca en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Donde en la cancha del Nemsio Diez en la ida, Pachuca se llevó la ventaja por la mínima en el partido de ida con anotación de Enner Valencia.

En punto de las 17:00 horas del centro de México, Toluca necesita remontar el partido luego de golear a Los Angeles FC en las semifinales de la Concachampions 2026. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega con cansancio acumulado, además de las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo por estar convocados con la Selección Mexicana.

De último minuto, su delantero Paulinho no realizó el viaje por un malestar muscular.

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¿Qué necesita cada equipo para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026?

Para el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pachuca y Toluca, el panorama quedó bastante claro tras la victoria de los Tuzos por 1-0 en la ida.

Antes de revisar los escenarios, es importante recordar que el gol de visitante ya no cuenta como criterio de desempate en la Liguilla de la Liga MX. En caso de empate global, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla general.

En este Clausura 2026, Pachuca terminó en el cuarto lugar con 31 puntos, mientras que Toluca finalizó en el quinto puesto con 30 unidades, por lo que los Tuzos cuentan con la ventaja deportiva.

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Lo que necesita Pachuca

Pachuca tiene el panorama a su favor al cerrar la serie en casa. Para avanzar a las Semifinales le sirve:



Ganar el partido por cualquier marcador.

Empatar el encuentro.

Perder por un gol de diferencia, ya que el global se empataría y avanzaría por mejor posición en la tabla.

Lo que necesita Toluca

Toluca está obligado a ganar por dos o más goles de diferencia para avanzar a las Semifinales. Cualquier empate, derrota o victoria por un solo gol dejará eliminado al conjunto escarlata.

Los 11 jugadores de Pachuca

Pachuca salta al campo con Carlos Moreno (#25, portero); Sergio Barreto (#2, defensa); Eduardo Dos Santos (#4, defensa); Brian García (#12, defensa); Carlos Sánchez (#14, defensa); Víctor Guzmán (#8, medio); Christian Rivera (#16, medio); Elías Montiel (#28, medio); Enner Valencia (#10, delantero); Oussama Idrissi (#11, delantero) y Robert Nunes (#29, delantero).

Los 11 jugadores de Toluca

Toluca inicia con Luis García (#22, portero); Diego Barbosa (#2, defensa); Bruno Méndez (#4, defensa); Mauricio Isaís (#17, defensa); Everardo López (#25, defensa); Franco Romero (#5, medio); Nicolás Castro (#8, medio); Marcel Ruiz (#14, medio ofensivo); Pavel Pérez (#15, medio); Santiago Simón (#19, medio) y Jorge Díaz (#29, medio).

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