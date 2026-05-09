ÚLTIMA HORA: El plan de Rayados para reunir a la dupla que hizo historia en Chivas

Los Rayados de Monterrey, conocidos por su poderío económico y queriendo recuperar su protagonismo en la Liga BBVA MX que enseña temporada Clausura 2026 perdió por completo ya que ni a la Liguilla pudo clasificar, han puesto la mira en un proyecto que apela tanto a la calidad técnica como a la nostalgia ganadora: el regreso de Orbelín Pineda a México para reencontrarse con el estratega argentino Matías Almeyda.

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La directiva regiomontana no solo busca reforzar su plantilla con uno de los futbolistas más talentosos y polivalentes de la Selección Mexicana, sino que pretende replicar la fórmula del éxito que este binomio ya demostró en el pasado. La sociedad Almeyda-Pineda fue la columna vertebral de aquella época dorada en las Chivas de Guadalajara y, más recientemente, el motor que llevó al AEK de Atenas a conquistar títulos en la Superliga de Grecia. Monterrey quiere que el Estadio BBVA sea el tercer escenario donde este "combo" histórico vuelva a levantar trofeos.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Orbelín Pineda?

Actualmente, Orbelín mantiene un contrato vigente con el club helénico; sin embargo, el camino para los Rayados no está cerrado. Existe una cláusula de rescisión específica diseñada para facilitar su salida en caso de que clubes de la Liga BBVA MX o la MLS presenten una oferta formal que cumpla con las pretensiones económicas del AEK (8 millones de euros). Para una institución con el músculo financiero de Monterrey, esta cifra parece ser un obstáculo superable en su afán por recuperar el protagonismo perdido en las últimas Liguillas.

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No obstante, el fichaje no será una carrera en solitario. Los rumores indican que el Guadalajara también sigue de cerca los pasos de su antiguo ídolo. El Rebaño Sagrado estaría planeando un movimiento estratégico para repatriar a Orbelín como el refuerzo "bomba" posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, buscando que Pineda sea el líder del proyecto rojiblanco en el nuevo ciclo mundialista.

De concretarse la llegada de Matías Almeyda al banquillo regio, la presión para cerrar la contratación del volante guerrerense será máxima.

