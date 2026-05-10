Salió por la puerta de atrás de Cruz Azul, pero ahora tiene la oportunidad de dirigir a un equipo GRANDE en España

Después de su reciente salida de Cruz Azul a una jornada de finalizar la fase regular del Clausura 2026, el entrenador argentino podría encontrar una nueva oportunidad en Europa y dar un paso importante en su carrera.

El nombre de Nicolás Larcamón vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional. De acuerdo con reportes surgidos en España, y confirmados por el periodista César Luis Merlo, el entrenador argentino es uno de los perfiles que analiza Sporting de Gijón para asumir la dirección técnica de cara a la próxima temporada.

Su etapa con La Máquina terminó antes de lo presupuestado

El estratega llegó con la misión de pelear por los campeonatos del Apertura 2025 y Clausura 2026, durante buena parte de ambos torneos mantuvo al equipo entre los protagonistas. Sin embargo, el cierre de este semestre, no fue suficiente para sostener el proyecto y la directiva decidió hacer cambios en el banquillo. A pesar de eso, su trabajo dejó números competitivos y confirmó que sigue siendo un técnico atractivo para proyectos de crecimiento.

Durante su etapa con Cruz Azul, Larcamón dirigió un total de 31 partidos oficiales, logrando 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas, con una efectividad cercana al 60 por ciento. Además, su equipo marcó 49 goles y recibió 3.

En el Clausura 2026, Cruz Azul cerró la fase regular como uno de los equipos más sólidos del campeonato y durante varias jornadas fue considerado candidato al título. La Máquina, termino el torneo, como el equipo de la temporada de la Liga BBVA MX por segundo año consecutivo.

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Un recorrido que lo llevó de Sudamérica a consolidarse en México

La carrera de Larcamón como entrenador, comenzó en Deportivo Anzoátegui, donde empezó a construir su camino en los banquillos. Más tarde dio el salto al futbol chileno, dirigiendo a Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, etapas que le ayudaron a consolidar su estilo y ganar reconocimiento en Sudamérica.

El crecimiento más importante llegó en la Liga MX, con Puebla logró poner al equipo en planos competitivos y después dio el salto a Club León, donde consiguió su mayor éxito al conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf 2023. Más adelante vivió una experiencia en Cruzeiro, regresó a México con Necaxa y cerró su etapa más reciente en Cruz Azul.

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Sporting de Gijón busca un nuevo proyecto

El interés de Sporting de Gijón llega en un momento de reconstrucción para el club español. El equipo marcha en la posición 13 de la LaLiga B con 52 puntos en 39 partidos, después de sumar 15 victorias, 7 empates y 17 derrotas. Sus números reflejan una campaña irregular que lo dejó fuera de la pelea por el ascenso.

Con ese panorama, la directiva ya trabaja en la planificación del próximo torneo y Larcamón encaja como un perfil atractivo por su experiencia, su estilo ofensivo y su conocimiento de mercados donde Grupo Orlegi tiene presencia. Aunque todavía no hay acuerdo cerrado, de acuerdo con lo reportes, as conversaciones podrían avanzar en los próximos días y abrirle al argentino la puerta de su primera aventura en el futbol español.

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