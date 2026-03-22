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Pachuca vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026: marcador online | Presentado por Nissan

Pachuca y Toluca abren la actividad dominical de la Jornada 12 del Clausura 2026

Pachuca vs Toluca

Escrito por: Francisco Fernández

Pachuca recibe este domingo 22 de marzo al Toluca, vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, en compromiso de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Hidalgo. Los Diablos Rojos buscaran mantener la hegemonía que han ejercido sobre los Tuzos con un seis juegos sin perder ante los hidalguenses.

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