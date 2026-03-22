5 Ítems que no podrás llevar a los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya emociona a millones, pero antes de pensar en el ambiente de las tribunas conviene revisar con calma el reglamento que publicó la FIFA para los accesos . El organismo dejó establecida una amplia prohibición de artículos dentro de los estadios tanto en Estados Unidos, como en México y Canadá.

No es un aviso menor ni una recomendación opcional. Toda persona que entre a uno de los estadios del mundial tendrá que pasar por filtros de seguridad, y los organizadores podrán impedir el acceso a quien porte objetos restringidos o considerados de riesgo. Incluso, el incumplimiento del código puede derivar en expulsión del estadio o en la cancelación del boleto o la acreditación.

5 Objetos prohibidos en todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026

1. Armas y objetos que puedan usarse para agredir

La primera gran advertencia de la FIFA apunta a las armas y a cualquier objeto que pueda transformarse en una amenaza para otros aficionados dentro del estadio. El código prohíbe armas de cualquier tipo, municiones, componentes de armas de fuego, objetos punzantes, artículos con filo, tasers, pistolas eléctricas, gas pimienta y otros irritantes químicos.

La regla también va más allá de lo obvio. El documento veta herramientas de trabajo, cascos, paraguas tipo golf y cualquier objeto que, a juicio de los organizadores, pueda utilizarse como proyectil, para cortar o para poner en riesgo la seguridad de terceros. En pocas palabras, si un artículo puede convertirse en un problema durante el partido, no tendrá lugar en los accesos.

2. Bengalas, fuegos artificiales y objetos que generen humo o llamas

Otro de los puntos más estrictos del reglamento tiene que ver con la pirotecnia y con todos los artículos capaces de producir fuego, calor o humo dentro del inmueble. La FIFA prohíbe bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo, cerillos, encendedores, gases comprimidos y otros materiales que puedan detonar una situación de riesgo.

Aunque para algunos hinchas estos objetos forman parte del color de las tribunas, el reglamento los considera una amenaza directa en un evento con miles de personas. La presencia de llamas, humo denso o sustancias inflamables puede complicar una evacuación, provocar pánico y elevar de forma importante el nivel de seguridad que debe mantener la organización.

3. Mochilas, bolsas opacas y equipaje no autorizado

Uno de los filtros que más problemas suele causar en los accesos tiene que ver con el tipo de bolso permitido. Según el código de conducta, están prohibidas las bolsas no transparentes, las mochilas, los bolsos grandes, las bolsas para cámara y los cojines de asiento con bolsillos, cierres o compartimentos.

La única opción autorizada de forma general es una bolsa transparente de plástico, vinilo o PVC que no exceda 30 por 15 por 30 centímetros. También se permite una cartera pequeña, del tamaño aproximado de una mano, aunque no sea transparente, siempre que no supere 11 por 16.5 centímetros. Para el aficionado, eso significa que llevar una mochila normal puede bastar para quedarse detenido antes de entrar.

4. Bebidas, botellas y comida del exterior

La prohibición también alcanza a buena parte de los recipientes y consumibles que muchos aficionados suelen llevar a cualquier evento deportivo. El reglamento veta botellas, latas, vasos, frascos, termos y cualquier envase cerrado o con tapa que pueda ser lanzado o causar una lesión. Además, no se permiten líquidos de más de 100 mililitros, salvo excepciones médicas específicas o productos para bebés en los límites que marca el documento.

En el caso del alcohol, la regla es todavía más clara: no se puede ingresar con bebidas alcohólicas desde el exterior del estadio. La comida también está restringida, ya que los alimentos solo se aceptan si fueron adquiridos dentro del inmueble o si responden a una necesidad médica o infantil debidamente justificada. Cuando se trate de motivos médicos, la FIFA exige certificado en inglés, español o francés y la presencia de la persona para la que va destinado el producto.

5. Drones y equipos de grabación

La última alerta es clave para quienes planean documentar su experiencia con equipo especial o llevar artículos poco comunes al estadio. El código prohíbe drones, punteros láser, cámaras profesionales de video, trípodes, monopods, selfie sticks y otros dispositivos que puedan interferir con la operación del evento, con la transmisión o con la vigilancia de seguridad.

A este grupo también se suman objetos que alteran el desarrollo normal del partido o la experiencia de los asistentes. La FIFA restringe aparatos ruidosos como vuvuzelas, bocinas de aire, silbatos y altavoces, además de otros elementos que puedan afectar el orden dentro de los estadios. Por eso, antes de salir rumbo a los partidos de la Copa Mundial de FIFA 2026, lo más inteligente será revisar a detalle qué llevas contigo para no perder tiempo, dinero y la posibilidad de entrar al partido.