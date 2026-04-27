Pachuca vs Toluca; Una rivalidad que siempre termina en finales de Liguilla en la Liga Mx

Después de 17 jornadas del Clausura 2026 se definió la Liguilla en la Liga BBVA MX, en donde los Tuzos del Pachuca (4to lugar) enfrentará al Bicampeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca (5to lugar), dos de los equipos más ganadores de la liga desde que se hizo el formato de torneos cortos.

La ida se jugará en el Estadio Nemesio Diez el domingo 3 de Mayo a las 19:15 horas, partido que TV Azteca trae para ti en Azteca 7 y plataforma digitales de Azteca Deportes, la vuelta se jugará en el Estadio Hidalgo el 10 de Mayo a 17:00 horas.

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¿Cómo está el historial Pachuca vs Toluca en liguillas?

En total Tuzos y Diablos se han enfrentado 6 veces en la liguilla de la Liga BBVA Mx, con un saldo de tres victorias por bando, lo curioso es que cada ocasión que se han enfrentado cualquiera de los equipos que avance termina en la final del torneo.



Final Apertura 2022: Pachuca 8-2 Toluca (Global)

Semifinal Clausura 2010: Toluca 3-2 Pachuca (Global).

Semifinal Apertura 2006: Toluca 2-1 Pachuca (Global).

Semifinal Apertura 2005: Toluca 2-1 Pachuca (Global).

Semifinal Invierno 2001: Pachuca 5-3 Toluca (Global).

Cuartos de Final Invierno 1999: Pachuca 3-2 Toluca (Global).

El primer enfrentamiento se dio en los Cuartos de Final del Torneo Invierno 1999 en donde el cuadro hidalguense se llevó la victoria global 3-2 y terminó levantando la copa venciendo al Cruz Azul en la final.

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Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Para el Invierno 2001 los Tuzos volvieron a eliminar a los Diablos en las semifinales con un global de 5-3, consiguiendo una vez más el título de liga, venciendo a los Tigres en la final.

Toluca se llevó los siguientes tres enfrentamientos ante los Tuzos en las semifinales del Apertura 2005 (campeón), Apertura 2006 (subcampeón) y Clausura 2010 (campeón).

El último antecedente se llevó en la final del Apertura 2022 en donde los Tuzos golearon 8-2 en el global para sumar su séptimo título de liga.