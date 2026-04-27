ÚLTIMA HORA: TV Azteca transmitirá a nuevo equipo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este lunes 27 de abril se confirmó de manera oficial el regreso del Atlante a la primera división de la Liga BBVA MX y con ello, el anuncio de que TV Azteca será su nueva casa a partir del torneo Apertura 2026.

De esta forma, TV Azteca Deportes le da la bienvenida a los Potros de Hierro del Atlante y se confirma el compromiso de brindar la mejor de las transmisiones en cada uno de los partidos del equipo que ha ganado en tres ocasiones la Liga BBVA MX.

¿Qué días jugará el Atlante a través de la señal de TV Azteca en el Apertura 2026?

A través de sus redes sociales, el Atlante dio a conocer que sus partidos serán transmitidos por TV Azteca, sumándose a la programación de los inigualables Viernes Botaneros.

¡NUESTRA NUEVA CASA ES TV AZTECA DEPORTES! 📺⚽



A partir del siguiente torneo, los latidos azulgranas se escuchan en todo el país a través de la señal de TV Azteca. ¡Prepárate para los viernes de fútbol!#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/CZQv38rL6z — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 27, 2026

Este importante anuncio para el futbol mexicano tras el regreso de un histórico a Primera División, se dio en el marco de la visita del CEO del Atlante, Emilio Escalante y el VP Emilio Escalante G. a las instalaciones de TV Azteca, en donde a través de la mesa de DeporTV, dieron a conocer los objetivos y la forma de trabajar que tendrán los Potros de Hierro en el máximo circuito del futbol mexicano.

"Yo siempre comento que aunque soy muy joven, es muy importante siempre conocer las raíces de este equipo pero también vamos a buscar hacer esa fusión entre lo que es la tradición del equipo y buscar la innovación siempre, entonces el equipo que estamos armando desde adentro tenemos muchas ganas, tenemos mucho que aportar y mucho que aprender, pero creo que toda la plantilla y los fanáticos del futbol van a estar muy contentos ya que tenemos varios planes dinámicos qué hacer con ellos, no solo con los atlantistas, sino que es importante también atraer a nuevos aficionados", dijo Emilio Escalante.