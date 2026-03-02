Fue figura de Chivas, Pumas y Cruz Azul: ahora se mantiene gracias a un restaurante

La carrera de un futbolista profesional suele ser breve, incluso para aquellos que logran consolidarse en la élite. En México, son pocos los jugadores que luego de retirarse consiguen mantenerse vigentes o reinventarse con éxito fuera de las canchas. Así es el caso de un exjugador de Cruz Azul, Pumas y Chivas.

Uno de esos casos es el de Francisco "Paco" Palencia. Recordado por su entrega, liderazgo y capacidad goleadora, el exjugador de la Selección Mexicana dejó huella en varios nacionales. Sin embargo, en la actualidad su vida está lejos del balón, ya que encontró en la gastronomía una nueva forma de desarrollarse profesionalmente.

El paso de Paco Palencia por la Selección Mexicana y clubes de la Liga MX

"El Niño" fue uno de los futbolistas más destacados de su generación. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de clubes importantes del futbol mexicano. Allí se ganó el reconocimiento por su constancia y su capacidad ofensiva.

Con la Selección Mexicana, el entonces delantero disputó dos mundiales (1998 y 2002) y se consolidó como un jugador confiable en el ataque del Tri. Su estilo de juego lo convirtió en una pieza habitual en convocatorias durante varios años. Decidió retirarse del fútbol profesional en 2016.

Luego de colgar los botines, tuvo un breve paso como director técnico y es analista del deporte rey en un programa de televisión. Pero su vida tomó otro rumbo y lo hizo para el lado de la gastronomía.

De las canchas a la cocina: Francisco ‘Paco’ Palencia como empresario gastronómico

En la actualidad, Paco Palencia ha dado un giro a su vida al convertirse en empresario gastronómico. El exfutbolista reside gran parte del año en Barcelona, España, donde es propietario de un restaurante de comida mexicana (La Cantinita de la Coronela). Con este proyecto encontró una nueva fuente de ingresos y estabilidad.

Su incursión en el mundo culinario no ha pasado desapercibida. En 2023, participó en el programa MasterChef Celebrity México, donde mostró otra faceta de su personalidad y reforzó su vínculo con la cocina. Este paso por la televisión también ayudó a posicionar su imagen más allá del fútbol.

Aunque se mantiene alejado de las canchas, Palencia sigue siendo recordado como uno de los jugadores más emblemáticos del futbol mexicano. Su historia refleja la realidad de muchos exdeportistas que tras el retiro se reinventan y encuentran nuevos caminos lejos del deporte que los llevó a la fama.