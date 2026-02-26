Fue campeón con Cruz Azul, se fue por la puerta de atrás y ahora sufre para contratar refuerzos en su nuevo equipo

Tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf en junio de 2025 con Cruz Azul, su ciclo en el club mexicano finalizó días después por decisión de la directiva celeste. Ocho meses más tarde, ya al frente del Emelec, el entrenador uruguayo debió esperar la resolución de bloqueos administrativos que impedían inscribir refuerzos para la temporada 2026 de la LigaPro de Ecuador,

Durante su etapa en Cruz Azul, Sánchez asumió el cargo de forma interina tras la salida de Martín Anselmi y llevó al equipo a semifinales del Clausura 2025. El 5-0 sobre Vancouver Whitecaps en la final de la Concacaf aseguró el título internacional y el boleto al Mundial de Clubes 2029; sin embargo, cinco días después, la directiva encabezada por Víctor Velázquez anunció la llegada de Nicolás Larcamón para el Apertura 2025, con lo que se dio por concluido su proceso.

Ya en Ecuador, Emelec acumuló hasta diez inhibiciones en el sistema de transferencias de la FIFA por deudas con exjugadores y exentrenadores de administraciones anteriores, incluidos los casos de Leandro Vega, Alejandro Cabeza e Ismael Rescalvo.

La nueva dirigencia presidida por José David Jiménez cubrió los compromisos pendientes (entre ellos, 430 mil dólares a Vega) y el 26 de febrero de 2026 la FIFA eliminó las sanciones, habilitando a futbolistas como Luca Klimowicz, José Neris y Miller Bolaños para el debut ante Delfín SC, el club iniciará la LigaPro 2026 con una penalización de -3 puntos por un atraso administrativo previo.

Su salida de Cruz Azul tras el título internacional

El cierre del ciclo de Vicente Sánchez en Cruz Azul se oficializó en junio de 2025, pocos días después de haber levantado la Copa de Campeones de la Concacaf. La determinación respondió a una reestructuración deportiva definida por la directiva, que optó por iniciar un nuevo proyecto con Nicolás Larcamón para el Apertura 2025.

El técnico uruguayo se mantuvo al margen de la polémica y, meses después, declaró en medios de su país que respetaba la decisión institucional. Su gestión dejó como registro una semifinal de Liga BBVA MX y un título internacional que aseguró presencia futura en el Mundial de Clubes 2029.

Emelec y los bloqueos que frenaron los refuerzos

En su nueva etapa con Emelec, Sánchez encontró un plantel condicionado por sanciones de la FIFA que impedían registrar incorporaciones y renovaciones contractuales para 2026. Las restricciones derivaron de demandas por incumplimientos de pago correspondientes a administraciones anteriores.

Tras cubrir las obligaciones económicas y superar una inconsistencia administrativa registrada el 25 de febrero, el organismo internacional retiró de forma definitiva las inhibiciones el 26 de febrero de 2026.

Con ello, el cuerpo técnico dispone de la plantilla completa para afrontar el arranque del campeonato, aunque el equipo comenzará la competencia con tres puntos menos en la tabla general.

