Países Bajos vs combinado nipón: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY domingo 14 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

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Esta tarde se enfrentarán Países bajos y el combinado nipón para oficializar su debut en la máxima competición internacional de futbol, esta historia solo se vive cada 4 años y hoy es el arranque de un nuevo capítulo para ambas selecciones. Sigue nuestra cobertura para que no te pierdas de ningún detalle del encuentro. Presentado por Jaecoo 5.

Posibles alineaciones Países bajos:

Verbruggen; Dumfries,van Hecke, Virgil, Micky; Gravenberch, Frenkie, Reijnders; Summerville (o Depay), Malen y Gakpo