Países Bajos vs Grecia; la hora para VER EN VIVO la Jornada 5 de la Nations League

El fin de semana estará lleno de futbol internacional toda vez que se llevará a cabo la última fecha FIFA del año. Y, en medio de los vibrantes duelos que se vivirán en el viejo continente, sin duda uno de los más interesantes es aquel que enfrentará a los Países Bajos y Grecia.

Este partido forma parte de la Jornada 5 de la UEFA Nations League y, sin duda, acapara por completo las miradas gracias a lo que ambas instituciones se juegan en el campo, motivo por el cual no está de más conocer el horario de este compromiso en el centro de la República Mexicana.

¿Cómo llegan los Países Bajos y Grecia a este duelo de Nations League?

Los Países Bajos y Grecia forman parte del Grupo B correspondiente a la Liga A de la Nations League, misma que cuenta con las mejores selecciones de Europa. En estos momentos, es precisamente el cuadro neerlandés quien lidera dicho sector, uno de los más reñidos hasta ahora.

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Y es que, después de cuatro fechas disputadas, son los Países Bajos quienes se mantienen a la cabeza con 8 unidades producto de dos victorias y dos empates, así como siete goles a favor por cinco en contra. Sin embargo, precisamente debajo de ellos llegan los griegos.

Grecia ha tenido una Nations League que ha superado las expectativas y en estos momentos suma los mismos puntos que los Países Bajos y 3 más que Alemania, aunque con menos goles anotados en relación a los neerlandeses, por lo que este partido es vital para ambas instituciones.

¿Cuándo y a qué hora ver el juego entre Países Bajos y Grecia?

Será este viernes 13 de noviembre cuando los Países Bajos reciban en la cancha del Johan Cruyff Arena a una Selección de Grecia que promete muchas sorpresas en el terreno de juego. El partido comenzará en punto de las 13:45 horas y se podrá disfrutar a través de Sky Sports.