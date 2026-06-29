Países Bajos vs equipo marroquí: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY lunes 29 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

La ronda de 16vos de Final en el torneo más importante de futbol a nivel internacional se puso en marcha. Este lunes 29 de junio, Países Bajos se mide al conjunto marroquí en la ciudad de Monterrey.

Dirigidos por Koeman, el equipo de Europa encara el juego luego de calificar en primer lugar de su sector. Por su parte, la escuadra de África del Norte fue segundo lugar en la primera etapa de competencia. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.