Países Bajos vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Continúa la mayor fiesta del futbol en todo el planeta con el espectacular partido entre Países Bajos y Japón en partido correspondiente a la Jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA 2026™ , en lo que será un duelo bastante parejo entre dos selecciones bastantes sólidas en el certamen.

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Este duelo se celebra en el espectacular Estadio de Dallas en Arlington y podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la inigualable señal de TV Azteca 7, El Canal del Mundial, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y comentaristas que existen en el planeta Tierra.

Países Bajos vs Japón, fecha y hora exacta del partido de la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este partido espectacular entre Países Bajos y Japón en la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo 14 de junio en punto de las 2:00 pm tiempo del centro de México.