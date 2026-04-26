Estos fueron los países que eliminaron a México en cada Copa Mundial de la FIFA

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más esperados e importantes de la última década en donde la Selección Mexicana hará su debut el jueves 11 de junio cuando se enfrente nada más y nada menos que ante Sudáfrica.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

México parte como favorito para quedarse con el Grupo A de y buscar, finalmente, su arribo a los cuartos de final, aunque para ello tendrá que disputar un total de cinco encuentros en la Copa Mundial de la FIFA 2026 considerando que ya habrá ronda de dieciseisavos de final. Ante ello, no está de más conocer a los países que han eliminado a la Selección en el pasado.

¿Qué países han eliminado a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Como sabes, una de las constantes que México ha tenido, al menos desde Italia 1990 hasta Rusia 2018, fue haber llegado a la etapa de Octavos de Final. Durante este periodo de tiempo, así como en distintas ocasiones en el pasado, la Selección ha sido eliminada en instancias definitivas por algunos países de corte mayúsculo.

Te puede interesar: La DUPLA de Pumas que lo podría llevar el título tras 15 años de espera; vale casi 200 millones

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

Si bien México cuenta con pasado en distintas ediciones de Copas del Mundo, no fue sino hasta 1970 que accedió a la siguiente ronda, misma en la que cayeron ante Italia 4-1. Posteriormente, en 1986, la Selección superó los octavos de final; sin embargo, quedó eliminada en la ronda de cuartos frente a Alemania Federal por 4-1.

De 1994 a 2018 México superó todas las primeras rondas, aunque también se quedó estancado en la serie de octavos de final. En estas competiciones, el equipo nacional quedó eliminado por los países mostrados a continuación: Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina (en dos ocasiones), Países Bajos y Brasil.

¿A qué rivales enfrentará México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En este punto debes saber que la Selección de México compartirá grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante equipos como Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Si avanza en primer lugar sus opciones para los dieciseisavos son infinitas, por lo que habrá que estar atentos a conocer a su rival de cara a la siguiente ronda.