Estos son todos los países que han renunciado a la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo más importante del fútbol y es el objetivo máximo a alcanzar para las selecciones de los países. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido casos excepcionales en los que algunos planteles no asistieron por motivos políticos, económicos o deportivos.

De cara al Mundial 2026, una nueva posible renuncia vuelve a poner el tema sobre la mesa. El contexto geopolítico en Medio Oriente ha generado incertidumbre en torno a la participación de Irán. Esto podría convertir la edición en la séptima en registrar la baja voluntaria de una selección clasificada.

¿Cuáles son los países que renunciaron a la Copa del Mundo de la FIFA?

A lo largo de los años, distintas selecciones han optado por no disputar la Copa Mundial de la FIFA por decisión propia. Algunos casos reflejaron tensiones más allá del deporte:



Uruguay (1934) : el primer campeón del mundo decidió no participar en Italia como protesta, luego de que los europeos no asistieran al Mundial 1930 en Montevideo.

: el primer campeón del mundo decidió no participar en Italia como protesta, luego de que los europeos no asistieran al Mundial 1930 en Montevideo. Uruguay y Argentina (1938) : ambas selecciones boicotearon el torneo en Francia tras el incumplimiento de FIFA de alternar sedes entre Europa y América.

: ambas selecciones boicotearon el torneo en Francia tras el incumplimiento de FIFA de alternar sedes entre Europa y América. Francia, Escocia, Turquía e India (1950) : diversos motivos marcaron estas renuncias. Francia y Turquía alegaron costos elevados de viaje. Escocia rechazó asistir al no ser campeón británico. India priorizó los Juegos Olímpicos 1952.

: diversos motivos marcaron estas renuncias. Francia y Turquía alegaron costos elevados de viaje. Escocia rechazó asistir al no ser campeón británico. India priorizó los Juegos Olímpicos 1952. 15 selecciones africanas (1966) : Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto se retiraron en bloque en protesta por la falta de cupos directos para África.

: Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto se retiraron en bloque en protesta por la falta de cupos directos para África. Unión Soviética (1974) : se negó a disputar el repechaje en Chile por razones políticas, debido al contexto posterior al golpe de Estado de 1973.

: se negó a disputar el repechaje en Chile por razones políticas, debido al contexto posterior al golpe de Estado de 1973. Colombia (1986): renunció a ser sede del Mundial al no poder cumplir con las exigencias de infraestructura impuestas por FIFA, lo que llevó a México a organizar el torneo.

La posible renuncia de Irán en el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, la atención está puesta en Irán. La selección asiática forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Pero sus partidos están programados en Estados Unidos, país con el que mantiene un conflicto bélico.

En caso de que la federación iraní decida no participar, la FIFA podría imponer una sanción económica que alcanzaría los 500 mil francos suizos, especialmente si la renuncia se produce con menos de 30 días de antelación al inicio del certamen. Además del impacto económico, una eventual baja abriría la puerta a otras selecciones como Irak o Emiratos Árabes Unidos, que podrían ocupar su lugar en la competencia.