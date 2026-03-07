logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Estos son todos los países que han renunciado a la Copa Mundial de la FIFA

Estos son los casos excepcionales en los que algunos países decidieron no asistir a la Copa Mundial de la FIFA por motivos políticos, económicos o deportivos.

paises-renunciaron-copa-mundial-de-la-fifa
|Cápsulas de Carreño

Escrito por: María Agustina Leiva - Marktube

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo más importante del fútbol y es el objetivo máximo a alcanzar para las selecciones de los países. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido casos excepcionales en los que algunos planteles no asistieron por motivos políticos, económicos o deportivos.

Toluca vs Chivas ¡ATAJADÓN de Luis García! Mantiene el CERO del Chorizo Power | J8 | CL 2026

De cara al Mundial 2026, una nueva posible renuncia vuelve a poner el tema sobre la mesa. El contexto geopolítico en Medio Oriente ha generado incertidumbre en torno a la participación de Irán. Esto podría convertir la edición en la séptima en registrar la baja voluntaria de una selección clasificada.

¿Cuáles son los países que renunciaron a la Copa del Mundo de la FIFA?

A lo largo de los años, distintas selecciones han optado por no disputar la Copa Mundial de la FIFA por decisión propia. Algunos casos reflejaron tensiones más allá del deporte:

  • Uruguay (1934): el primer campeón del mundo decidió no participar en Italia como protesta, luego de que los europeos no asistieran al Mundial 1930 en Montevideo.
  • Uruguay y Argentina (1938): ambas selecciones boicotearon el torneo en Francia tras el incumplimiento de FIFA de alternar sedes entre Europa y América.
  • Francia, Escocia, Turquía e India (1950): diversos motivos marcaron estas renuncias. Francia y Turquía alegaron costos elevados de viaje. Escocia rechazó asistir al no ser campeón británico. India priorizó los Juegos Olímpicos 1952.
  • 15 selecciones africanas (1966): Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto se retiraron en bloque en protesta por la falta de cupos directos para África.
  • Unión Soviética (1974): se negó a disputar el repechaje en Chile por razones políticas, debido al contexto posterior al golpe de Estado de 1973.
  • Colombia (1986): renunció a ser sede del Mundial al no poder cumplir con las exigencias de infraestructura impuestas por FIFA, lo que llevó a México a organizar el torneo.
@daniel.guevarah Colombia 1986 | El mundial que no fue #futbol #fifaworldcup #colombia1986 #danielguevarah #tiktokfootballacademy #tiktokdeportes ♬ sonido original - Daniel Guevara

La posible renuncia de Irán en el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, la atención está puesta en Irán. La selección asiática forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Pero sus partidos están programados en Estados Unidos, país con el que mantiene un conflicto bélico.

En caso de que la federación iraní decida no participar, la FIFA podría imponer una sanción económica que alcanzaría los 500 mil francos suizos, especialmente si la renuncia se produce con menos de 30 días de antelación al inicio del certamen. Además del impacto económico, una eventual baja abriría la puerta a otras selecciones como Irak o Emiratos Árabes Unidos, que podrían ocupar su lugar en la competencia.

Tags relacionados
Copa Mundial de la FIFA 2026