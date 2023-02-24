Las palabras de Xavi tras la eliminación del FC Barcelona

Con pena, pero también con orgullo, así fue como se sintió Xavi Hernández tras la eliminación del FC Barcelona de la UEFA Europa League a manos del Manchester United.

El cuadro catalán perdió 2-1 ante el Manchester United en el juego de vuelta de los playoffs del certamen continental. Fred y Antony anotaron los goles para los "Red Devils", Robert Lewandowski había adelantado a los visitantes al minuto 18 con un gol de penal.

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"Hemos perdido por un par de detalles. Podemos estar orgullosos, pero es una pena. Hemos dado la cara contra un gran equipo. Toca centrarse en la liga y en la copa", dijo el estratega del FC Barcelona.

Xavi destacó que la impaciencia que vivió su cuadro fue una de las claves, al menos en la primera parte del compromiso que se jugó en la cancha del Old Trafford, casa del Manchester United.

"Es demérito nuestro. Nos ha faltado calma, paciencia. En la primera parte estaba el partido controlado. Nos ha faltado juego interior en la segunda parte", comentó Xavi.

Pesan las ausencias del Barcelona

Las ausencias de jugadores titulares le costaron mucho a la escuadra catalana, ese fue otro de los puntos que resaltó Xavi durante la conferencia de prensa posterior a la derrota en el "Teatro de los Sueños".

"Hemos estado menos intensos en la segunda que en la primera Sin excusas, si está Pedri, Gavi, la cosa hubiera cambiado en la segunda parte", añadió el timonel de los culés.

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Cuarta eliminación europea del Barcelona

El FC Barcelona vivió su cuarta eliminación en Europa en la era de Xavi como timonel del cuadro blaugrana. Las eliminaciones fueron combinadas entre UEFA Europa League y también Champions League.

"El año pasado no nos daba para competir. Este año hemos competido contra el Bayern en su casa, hemos contendido contra el Inter y hemos peleado al tú por tú contra el United. Son equipos grandes contra los que cuesta competir", finalizó el estratega de los catalanes.