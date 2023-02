Las palabras de Gisele Bündchen sobre el retiro de Tom Brady

Gisele Bündchen, exesposa del quarterback Tom Brady, se pronunció sobre el anuncio del retiro del ahora exjugador de Tampa Bay Buccaneers.

“Te deseo solo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió Bündchen, junto con un emoji de manos en oración publicó la supermodelo en la sección de comentarios de su publicación de Instagram.

El siete veces campeón del Super Bowl, de 45 años, confirmó este día a través de un video que se aleja del futbol americano después de 23 temporadas donde obtuvo siete anillos de Super Bowl.

Buenos días muchachos, iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana pensé en presionar grabar y avisarles primero. No será prolijo. Solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado”, comentó Tom Brady en el video.

Tom Brady, ganador de siete Super Bowls en su carrera

“De verdad, muchas gracias chicos. A cada uno de ustedes por apoyarme, mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los quiero a todo.”, culminó el exmariscal de campo de New England Patriots, equipo donde llegó a la NFL.

El nacido un 3 de agosto de 1977 participó en 10 encuentros por el trofeo Vince Lombardi, el 18 por ciento del total de los 56 partidos por el campeonato de la NFL que se han realizado hasta ahora.

Por si no fuera suficiente, esta temporada se convirtió en el único mariscal de campo que superó las 100,000 yardas en la historia de la NFL. “En la historia de la NFL” una frase que define prácticamente toda su carrera, que hoy llegó a su fin.

Ahora ya retirado, Tom Brady se convertirá en el principal analista de la NFL de la cadena Fox después de firmar un contrato de 10 años y $375 millones la primavera pasada.