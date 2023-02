Palabras de Xavi tras el empate entre Barcelona y Manchester United

Fue un duelo de la UEFA Europa League, pero los dos protagonistas son habituales invitados de la UEFA Champions League. Barcelona enfrentó al Manchester United en el juego de ida de los Octavos de Final y el resultado final fue empate a dos goles.

Tras el resultado, Xavi Hernández, técnico de los culés, fue claro durante la conferencia de prensa y destacó la gran reacción de su equipo que se vio abajo en el marcador durante una gran parte de la segunda mitad del compromiso que se efecto en el Camp Nou.

“Los aficionados del equipo se tienen que sentir orgullosos": Xavi

“Estoy satisfecho. Hemos competido. Es uno de los mejores equipos en Europa. Cuando se nos ponían por delante en el marcador en Europa bajábamos a nivel mental y hoy hemos tenido una reacción tremenda y hemos podido hasta ganar. Me voy orgulloso del equipo. Lo hemos dado todo”, declaró el técnico del FC Barcelona.

Apenas fueron los primeros 90 minutos de una serie que se tendrá que definir en Old Trafford, casa de los “Red Devils” y para Xavi eso lo tenían muy claro desde el silbatazo inicial del partido.

“Partido muy igualado, hemos jugado contra un señor equipo, muy trabajo, muy físico, que compite muy bien. Hemos dominado en muchas fases del partido, ha habido ocasiones para los dos y hemos tenido la sensación de poder hacer el gol de la victoria. Ya dije ayer que se decidiría el Old Trafford y así será”, expresó Xavi Hernández.

Pedri enciende las alarmas

Antes del final de la primera parte, el futbolista Pedri abandonó la cancha por una molestia y eso encendió las alarmas de la afición que se dio cita al Camp Nou, del estratega de la escuadra local y de la prensa presente en el juego.

“Ha notado en el cuádriceps una molestia y a ver. Tenemos alternativas que nos pueden sumar mucho. Es una baja muy importante, pero intentaremos que no se note”, dijo Xavi sobre el talento mediocampista de los catalanes.

Xavi habla sobre el penal no sancionado

Una de las jugadas más polémicas del todo el partido fue una mano de Fred, casi en la parte final del partido, misma que no fue sancionada como penal por parte del árbitro Maurizio Mariani, algo que también comentó el timonel de los catalanes.

“Era penal, para mí, muy claro, estaba fuera de posición natural. Es un penal como una catedral. Ya en Milán en Champions no nos lo dieron, aquí tampoco. No sé qué hay que hacer para que te piten un penal por mano. Me parece increíble. Me ha dicho el cuarto que lo han chequeado”, finalizó Xavi.

