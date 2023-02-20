Lionel Messi viaja a Barcelona sin definir su futuro con el PSG

Lionel Messi sigue sin definir su futuro. El jugador argentino no renueva con el París Saint-Germain y su contrato termina al finalizar la Temporada 2022/23.

Luego del triunfo del PSG ante el LOSC, juego correspondiente a la Fecha 24 de la Ligue 1, el entrenador del conjunto de la capital de Francia, Christophe Galtier, le dio descanso a sus jugadores días que Lionel Messi ha aprovechado para regresar a la ciudad de Barcelona, lugar donde tiene residencia.

El proceso para extender el contrato se encuentra en negociaciones. El director deportivo del PSG, Luis Campos, señala que no hay respuesta del jugador, no obstante, faltan detalles para cerrar una nueva firma.

“Estamos negociando. No quiero esconder que me gustaría tenerlo en este proyecto, que pueda seguir con nosotros.

“Estaría feliz si siguiera, pero estamos en negociaciones en este momento para tratar de concretarlo, para seguir teniendo a Leo Messi con nosotros”, dijo Luis Campos para la cadena TF1.

Por otra parte, el padre del jugador asegura que Lionel Messi no va a regresar al Barcelona, al menos por ahora.

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Lionel Messi en la Temporada 2022/23 con el PSG

En la Temporada 2022/23, ‘La Pulga’ tiene un registro de 19 partidos jugados en los cuales ha marcado 11 goles en la Ligue 1.

De momento, luego de la Jornada 24 el París Saint-Germain lidera la Liga de Francia con 57 puntos. Para la Fecha 25, el PSG visita al Marsella en el Stade Vélodrome.

Lionel Messi se encuentra disputando su segunda temporada en el PSG, equipo del cual es parte desde el verano de 2021 tras salir del Barcelona, conjunto en el que estuvo a lo largo de más de 20 años con el cuadro blaugrana, equipo con el que se ha consagrado como leyenda.

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