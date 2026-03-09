La inesperada decisión de Pumas antes de enfrentar a Cruz Azul

Pumas enfrenta a Cruz Azul en la jornada 11, un partido que atraerá todos los reflectores en la Liga BBVA MX. Los felinos tomarán decisiones clave previo a este encuentro. Una de ellas será definir el futuro de Keylor Navas, cuya renovación podría cerrarse en los próximos días.

La otra es la salida de José Caicedo, un jugador que parte a la MLS y que ya se veía con un pie afuera de la institución debido a la falta de conexión con la afición auriazul y el pobre rendimiento mostrado por parte del cafetero en los últimos encuentros.

Pumas va por la victoria

Efraín Juárez cumplió un año al frente de Pumas y espera que esta semana pueda sumar una victoria importante ante la Máquina Cementera.

"Cumplo un año de estar al frente y pude haber cerrado el partido en el 2-2, pero no juego a no perder. Eso no; prefiero la sensación de frustración y tristeza que otra cosa. Empezamos a tener momentos buenos. No ha habido muchos, pero va con la primera pregunta. No te vas satisfecho cuando el resultado no se da. Enfrentamos al mejor equipo de la liga, el bicampeón, con un entrenador que conozco bien", expresó el técnico felino.

Por otro lado, el DT auriazul analizó lo mucho que ha mejorado el club desde aquella vez que los vio por primera vez en la cancha ante Chivas, antes de tomar las riendas del banquillo universitario.

"La verdad es que, más allá de irme preocupado, era una sensación de cómo se podía cambiar eso, y la sensación ahora es diferente: con un estadio entregado a nosotros, un equipo con idea futbolística, morirnos en la raya, una identidad clara, jugadores identificados que entienden y saben lo que representan", dijo Juárez.

Pumas buscará continuar por el camino de las victorias

Finalmente, el estratega de los felinos se animó a hablar del gran momento del equipo, más allá de la última derrota apretada que tuvo ante el vigente campeón Toluca.

“Todo esto que está pasando ahora con el equipo es de los jugadores. Realmente estoy encantado, satisfecho, ilusionado y agradecido. Han entendido la idea, el compromiso y el esfuerzo que hacen cada día en cada entrenamiento, y lo reflejan dentro de la cancha”, sentenció.

