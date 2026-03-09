ÚLTIMA HORA: América DESPIDE a una de sus figuras del tricampeonato

El Club América se acordó de Igor Lichnovsky después de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Las Águilas a través de las redes sociales subieron un vídeo de despedida del central chileno, a pesar de que él ya está en el balompié turco. El futbolista que fuera pilar del tricampeonato azulcrema fue de más a menos con el equipo de Coapa y fue apenas en febrero pasado cuando se dio su salida rumbo al Fatih Karagumruk.

"Americanistas, me despido. Saben que soy ni el mejor ni el peor, diferente. Creo que nos volveremos a encontrar, es una despedida triste porque nadie quiere irse de donde fue feliz, pero de la misma manera uno vuelve. Les deseo lo mejor, más campeonatos. Cada copa en Coapa tiene historias que no necesitan una foto y yo me llevo el orgullo de haber sido parte de ellas.'' mencionó el sudamericano en un fragmento del vídeo.

Nueva etapa en Turquía

Lichnovsky debutó el 7 de febrero con el Fatih Karagumruk el 7 de febrero pasado en la victoria de su club por la mínima diferencia ante el Antalyanspor. Lamentablemente para su causa, en los siguientes cuatro partidos que tuvo actividad no obtuvo el triunfo (dos empates y dos derrotas). A pesar de los malos resultados, Igor se consolidó como titular desde su llegada y registra 450 minutos (todos los minutos disputados) en cinco partidos.

Por otro lado, el Karagumruk está en una situación crítica en el tema del descenso, son últimos de la tabla general con 14 unidades y están a ochio puntos de distancia de la zona de salvación con nueve jornadas por disputarse.