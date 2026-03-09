¡Más problemas en Rayados previo a enfrentar a Cruz Azul!

El Monterrey se prepara para recibir a la Máquina en el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, con la posible ausencia de su mejor jugador.

Tras la derrota en el Clásico Regio, aumentan las preocupaciones en los Rayados debido a las sensibles bajas que tendrán de cara a su enfrentamiento contra el Cruz Azul en la Concachampions.

El primer entrenamiento del Monterrey esta semana para este partido se dio con la ausencia de Sergio Canales, quien trabajó en el gimnasio al presentar molestias musculares después del juego ante los Tigres del pasado sábado.

La participación del mediocampista español en el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup está en duda, por lo que se sumaría a la lista de lesionados en la que se encuentran Óliver Torres y Érick Aguirre, quienes tampoco tuvieron actividad ante el conjunto de la UANL.

En el caso de Fidel Ambriz, está en la parte final de su rehabilitación, pero el panorama luce complicado para que pueda jugar; mismo escenario del delantero francés Anthony Martial, quien se recuperó de una luxación en el hombro y pudo entrenar al parejo de sus compañeros este lunes en las instalaciones de El Barrial.

En medio de una crisis de resultados, los Rayados deberán enfrentarse al Cruz Azul que llega como el favorito por su buen momento en la LIGA BBVA MX, como el actual líder del torneo Clausura 2026.

Sin embargo, el conjunto regiomontano contará con la ventaja de la localía para este primer episodio de la Concachampions, el cual se llevará a cabo este martes 10 de marzo, en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA.

Aunque en el historial reciente de partidos entre ambos, la Máquina se ha impuesto con tres victorias, por apenas un empate y un triunfo para la “Pandilla”, en los últimos cinco duelos que tuvieron en liga.

