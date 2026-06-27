Panamá vs combinado inglés: Ver por INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 27 de junio partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

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La selección de Panamá salta a la cancha con la certeza de estar eliminada del certamen tras sufrir derrotas por la mínima (1-0) ante los ghaneses y croatas. A pesar de no tener posibilidades matemáticas de acceder a los dieciseisavos de final, el conjunto ha dejado un grato sabor de boca por su orden táctico y personalidad. Su estratega hispano-danés dejó en claro que la misión principal es despedirse con la frente en alto y competir de tú a tú ante una de las máximas potencias del balompié mundial.

Por su parte, el conjunto ingles lidera el sector con 4 unidades, producto de un brillante debut ante los croatas (4-2) y un gris empate sin goles frente a las Estrellas Negras. A los británicos con un empate les basta para avanzar, pero requieren los tres puntos si desean amarrar el liderato general y esquivar cruces sumamente complejos en la ronda de eliminación directa.

Las miradas estarán puestas en Harry, quien ya le anotó un hat-trick a los canaleros en la edición de Rusia 2018, y en Declan, el motor del mediocampo que comanda el torneo con 10 oportunidades creadas.

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